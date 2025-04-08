Dünyanın en zengin şehirleri belli oldu: İstanbul da listede!
Dünyanın önde gelen yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık danışmanlık firması Henley & Partners ile küresel veri istihbarat şirketi New World Wealth'in birlikte hazırladığı "Dünyanın En Zengin Şehirleri 2025 Raporu" yayımlandı.
Rapora göre, ABD 50 şehirlik sıralamada 11 şehirle liderliğini korudu.
Bu şehirler şunlar:
- New York
- Bay Area (San Francisco ve Silikon Vadisi)
- Los Angeles
- Miami
- Washington DC
- Austin
- Scottsdale
- West Palm Beach
- Houston
- Chicago
- Dallas
Listenin zirvesinde yer alan New York, 818 centi-milyoner (100 milyon dolar ve üzeri serveti olan kişi), 66 milyarder ve toplamda 384 bin 500 yüksek net servetli bireye ev sahipliği yapıyor.
İkinci sırada yer alan Bay Area, 342 bin 400 milyoner ve 82 milyarderle dikkat çekiyor. Son 10 yılda yüzde 98 büyüme gösteren bölge, teknoloji zenginliğinin küresel merkezi haline geldi.
ABD’nin ardından Çin, 6 şehirle listede ikinci sıraya yerleşti.
Bu şehirler:
- Pekin
- Şanghay
- Hong Kong
- Shenzhen
- Hangzhou
- Guangzhou
Raporda ayrıca, bazı ABD şehirlerinin zengin nüfusunda son 10 yılda büyük artış yaşadığı vurgulandı.
- Scottsdale: Yüzde 125 artış
- West Palm Beach: Yüzde 112 artış
- Miami: Yüzde 94 artış
- Washington DC: Yüzde 92 artış
- Austin: Yüzde 90 artış
Öte yandan, bazı şehirlerde ise zengin nüfusunda düşüş görüldü.
- Londra: 215 bin 700 milyoner ile 6. sırada yer alırken, son 10 yılda Yüzde 10’un üzerinde düşüş yaşadı.
- Moskova: Yüzde 25 düşüşle 40. sıraya geriledi.
Diğer önemli şehirlerin durumu ise şöyle:
- Tokyo: 292 bin 300 milyoner ile 3. sıradaki yerini korudu.
- Singapur: 242 bin 400 milyoner ile 4. sırada.
- Los Angeles: 220 bin 600 milyoner ile Londra’yı geçerek 5. sıraya yükseldi.
TÜRKİYE’DEN İSTANBUL LİSTEDE
Türkiye'de toplamda:
- 40 bin 200 dolar milyoneri
- 131 centi-milyoner
- 16 milyarder bulunuyor.
Bu varlıkların önemli bir kısmı İstanbul’da yer alıyor:
- 15 bin milyoner
- 58 centi-milyoner
- 10 milyarder
Raporda Türkiye’de tutulan toplam likit servetin yaklaşık 945 milyar dolar seviyesinde olduğu, kişi başına düşen likit servetin ise 11 bin 200 dolar olduğu belirtildi.
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