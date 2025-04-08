Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Merkez Bankası’nın adımlarıyla birlikte bankalar, mevduat faiz oranlarını yukarı çekti. Yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çeken vadeli mevduat hesapları, yüksek kazanç arayışındaki tasarruf sahiplerine avantaj sunuyor. İşte bankaların güncel mevduat faizleri ve kazançları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayında aldığı kararları ve verdiği para politikası mesajları nisan ayının ikinci haftasında mevduat piyasalarında etkisini güçlü şekilde hissettirdi.
MEVDUAT FAİZLERİNDE ARTIŞ
TCMB’nin kararlarıyla birlikte bankalar rekabeti artırarak mevduat faizlerini yukarı yönlü revize etti.
Özellikle yüksek tutarlı tasarruflarını vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip hale gelen faiz oranları, nisan ayının ortasında yüzde 49 seviyesine kadar yükseldi. Bu oran yatırımcılara Türk Lirası bazında güçlü bir aylık getiri sağlıyor.
Kurumların sunduğu faiz oranları yüzde 45 ile 49 arasında değişiyor.
Faiz oranlarındaki bu artış yatırımcıların mevduat hesaplarına olan ilgisini artırırken tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için de yeni hesaplamaları beraberinde getiriyor.
Peki, mevduat faizleri yüzde 49’a ulaşmışken 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?
İŞ BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 35,5
Net kazanç: 13 bin 227 TL
Vade sonu tutar: 513 bin 227 TL
ENPARA.COM
Faiz oranı: Yüzde 40,5
Net kazanç: 15 bin 90 TL
Vade sonu tutar: 515 bin 90 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: Yüzde 45
Net kazanç: 16 bin 767 TL
Vade sonu tutar: 516 bin 767 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: Yüzde 45,5
Net kazanç: 16 bin 953 TL
Vade sonu tutar: 516 bin 953 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: Yüzde 45,5
Net kazanç: 16 bin 953 TL
Vade sonu tutar: 516 bin 953 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 46,5
Net kazanç: 17 bin 326 TL
Vade sonu tutar: 517 bin 326 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: Yüzde 47
Net kazanç: 17 bin 512 TL
Vade sonu tutar: 517 bin 512 TL
ODEA BANK
Faiz oranı: Yüzde 47
Net kazanç: 17 bin 512 TL
Vade sonu tutar: 517 bin 512 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz oranı: Yüzde 47
Net kazanç: 17 bin 512 TL
Vade sonu tutar: 517 bin 512 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz oranı: Yüzde 48
Net kazanç: 17 bin 884 TL
Vade sonu tutar: 517 bin 884 TL
FİBABANKA
Faiz oranı: Yüzde 49
Net kazanç: 18 bin 257 TL
Vade sonu tutar: 518 bin 257 TL
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