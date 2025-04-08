Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Merkez Bankası’nın adımlarıyla birlikte bankalar, mevduat faiz oranlarını yukarı çekti. Yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çeken vadeli mevduat hesapları, yüksek kazanç arayışındaki tasarruf sahiplerine avantaj sunuyor. İşte bankaların güncel mevduat faizleri ve kazançları...

Haber Merkezi
08 Nisan 2025 Salı, 10:30
Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayında aldığı kararları ve verdiği para politikası mesajları nisan ayının ikinci haftasında mevduat piyasalarında etkisini güçlü şekilde hissettirdi.

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

MEVDUAT FAİZLERİNDE ARTIŞ

TCMB’nin kararlarıyla birlikte bankalar rekabeti artırarak mevduat faizlerini yukarı yönlü revize etti.

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Özellikle yüksek tutarlı tasarruflarını vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip hale gelen faiz oranları, nisan ayının ortasında yüzde 49 seviyesine kadar yükseldi. Bu oran yatırımcılara Türk Lirası bazında güçlü bir aylık getiri sağlıyor.

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Kurumların sunduğu faiz oranları yüzde 45 ile 49 arasında değişiyor. 

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Faiz oranlarındaki bu artış yatırımcıların mevduat hesaplarına olan ilgisini artırırken tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için de yeni hesaplamaları beraberinde getiriyor.

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Peki, mevduat faizleri yüzde 49’a ulaşmışken 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 35,5

Net kazanç: 13 bin 227 TL

Vade sonu tutar: 513 bin 227 TL

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ENPARA.COM

Faiz oranı: Yüzde 40,5

Net kazanç: 15 bin 90 TL

Vade sonu tutar: 515 bin 90 TL

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 45

Net kazanç: 16 bin 767 TL

Vade sonu tutar: 516 bin 767 TL

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 45,5

Net kazanç: 16 bin 953 TL

Vade sonu tutar: 516 bin 953 TL

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: Yüzde 45,5

Net kazanç: 16 bin 953 TL

Vade sonu tutar: 516 bin 953 TL

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 46,5

Net kazanç: 17 bin 326 TL

Vade sonu tutar: 517 bin 326 TL

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

CEPTETEB

Faiz oranı: Yüzde 47

Net kazanç: 17 bin 512 TL

Vade sonu tutar: 517 bin 512 TL

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ODEA BANK

Faiz oranı: Yüzde 47

Net kazanç: 17 bin 512 TL

Vade sonu tutar: 517 bin 512 TL

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz oranı: Yüzde 47

Net kazanç: 17 bin 512 TL

Vade sonu tutar: 517 bin 512 TL

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: Yüzde 48

Net kazanç: 17 bin 884 TL

Vade sonu tutar: 517 bin 884 TL

Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

FİBABANKA

Faiz oranı: Yüzde 49

Net kazanç: 18 bin 257 TL

Vade sonu tutar: 518 bin 257 TL

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