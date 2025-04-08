Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Özellikle yüksek tutarlı tasarruflarını vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip hale gelen faiz oranları, nisan ayının ortasında yüzde 49 seviyesine kadar yükseldi. Bu oran yatırımcılara Türk Lirası bazında güçlü bir aylık getiri sağlıyor.