Ekonomistlerin tahmini belli oldu: Merkez Bankası ilk faiz indirimini ne zaman yapacak?

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2024 Perşembe, 15:16
Ekonomistlerin tahmini belli oldu: Merkez Bankası ilk faiz indirimini ne zaman yapacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin politika faizi kararını 20 Ağustos Salı günü saat 14.00'te açıklayacak.

Ekonomistlerin tahmini belli oldu: Merkez Bankası ilk faiz indirimini ne zaman yapacak?

Kritik karar öncesi Bloomberg HT'nin de politika faizi anketi sonuçlandı. 

Ekonomistlerin tahmini belli oldu: Merkez Bankası ilk faiz indirimini ne zaman yapacak?

Faiz anketine katılan 29 kurumun medyan beklentisi, TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin tahmini belli oldu: Merkez Bankası ilk faiz indirimini ne zaman yapacak?

Piyasanın 2024 yıl sonu politika faizi tahmini de yüzde 47,5 seviyesi oldu.

Ekonomistlerin tahmini belli oldu: Merkez Bankası ilk faiz indirimini ne zaman yapacak?

2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 40 seviyesinde kaydedildi.

Ekonomistlerin tahmini belli oldu: Merkez Bankası ilk faiz indirimini ne zaman yapacak?

Anket katılımcıları ilk faiz indirimine ilişkin de beklentilerini paylaştı. 

Ekonomistlerin tahmini belli oldu: Merkez Bankası ilk faiz indirimini ne zaman yapacak?

Buna göre, tahminini paylaşan 27 kurumdan ikisi TCMB'den ilk indirim hamlesini eylülde bekledi.

Ekonomistlerin tahmini belli oldu: Merkez Bankası ilk faiz indirimini ne zaman yapacak?

18 kurum ise yılın son çeyreğini kapsayan ekim-kasım-aralık döneminde ilk faiz indirimini öngördü.

TCMB politika faizi Bloomberg HT

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