Ekonomistlerin tahmini belli oldu: Merkez Bankası ilk faiz indirimini ne zaman yapacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin politika faizi kararını 20 Ağustos Salı günü saat 14.00'te açıklayacak.
Kritik karar öncesi Bloomberg HT'nin de politika faizi anketi sonuçlandı.
Faiz anketine katılan 29 kurumun medyan beklentisi, TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağı yönünde oldu.
Piyasanın 2024 yıl sonu politika faizi tahmini de yüzde 47,5 seviyesi oldu.
2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 40 seviyesinde kaydedildi.
Anket katılımcıları ilk faiz indirimine ilişkin de beklentilerini paylaştı.
Buna göre, tahminini paylaşan 27 kurumdan ikisi TCMB'den ilk indirim hamlesini eylülde bekledi.
18 kurum ise yılın son çeyreğini kapsayan ekim-kasım-aralık döneminde ilk faiz indirimini öngördü.
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