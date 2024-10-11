Emeklilik sistemi 'kök'ten değişiyor! Yeni reform paketi 2025'te geliyor

PRİME GÖRE MAAŞ SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK

Emeklilik sistemindeki bir diğer değişiklikse herkesin ödediği prim gün sayısına göre maaş alması olacak. Prim gün sayısı esasının uygulanmasına bağlı olarak yeni dönemde emekli olan sigortalıların hayatından kök emekli aylığı ve taban emekli aylığı gibi kavramları da ortadan kalkacak.