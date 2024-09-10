Yayınlanma: 10.09.2024 - 09:50

Güncelleme: 10.09.2024 - 09:50

Emeklilik sistemi nasıl olacak, sorusu AKP'den gelen açıklamayla gündemde yer aldı. Peki, Emeklilik sistemi değişecek mi? Emeklilikte yaş, prim ve çalışma gün sayısı düşecek mi?

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesi, haftalık çalışma süresinin düşürülmesi ve bazı davaların istinafa gitmeden doğrudan Yargıtay'a gönderileceği yönündeki iddialarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Güler, emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı esas alırsak emeklilikte üç tane başlık öne çıkıyor. Bir tanesi, ödediğiniz prim miktarı, ödediğiniz süre ve yaş." dedi.

Avvrupa'da emeklilik yaşının 65-67 olduğunu söyleyen Güler, "Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır. Bu, sürdürülebilirlik çizgisi açısından önemlidir." dedi.

Daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemi inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Güler, "Dünya ortalamasına baktığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli vardır. Ama şu an ülkemizde 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz. Bizim daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olduğunu belirterek, "Bu desteğin uygulanmadığı takdirde emekli maaşı daha düşük oranda olacaktır. Dolayısıyla bu durum düzeltilmeli, bu durum sürdürülebilir hale gelmeli; daha dengeli, daha adil bir hale gelmeli.." diye konuştu.