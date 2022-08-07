G-20 ülkelerinde en son enflasyon oranları
Video Haberler
- Sakarya’da ormanlık alanda korkutan yangın
- Kalbinden bıçaklandı: Hasancan cinayetinde yeni gelişme
- Tartışma sonrası 'taksi üstünde' yolculuk
- Çocuğunu kurtaran anne, akıntıya kapılarak boğuldu
- Babacan, Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Soylu'dan, Cemevi Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
- Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
- 'Düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı
- Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'
- Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- Emel Sayın'ı yıkan haber: Sosyal medyadan duyurdu
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- İstanbul Havalimanı'ndaki gofret fiyatı dudak uçuklattı
- Semih Sergen hayatını kaybetti
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak yağış' uyarısı
- Erdoğan'a kötü haber: AKP seçmeni neden vazgeçti?