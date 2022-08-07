G-20 ülkelerinde en son enflasyon oranları

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 07:00
<p><strong>Türkiye</strong>'de enflasyon<strong> 24 yılın zirve seviyesine</strong> çıkarken, G-20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke unvanı da korunmuş oldu.</p> <p><em> İşte bazı <strong>G-20 </strong></em><strong>ülkeleri</strong><strong>nde</strong> <em>en son enflasyon oranları...</em></p>

Türkiye'de enflasyon 24 yılın zirve seviyesine çıkarken, G-20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke unvanı da korunmuş oldu.

İşte bazı G-20 ülkelerinde en son enflasyon oranları...

<p><strong>Türkiye:</strong> Yüzde 79.6</p>

Türkiye: Yüzde 79.6

<p><strong>Rusya:</strong> Yüzde 15.9</p>

Rusya: Yüzde 15.9

<p><strong>İngiltere:</strong> Yüzde 9.4</p>

İngiltere: Yüzde 9.4

<p><strong>Almanya:</strong> Yüzde 7.5</p>

Almanya: Yüzde 7.5

<p><strong>Güney Afrika</strong>: Yüzde 7.4</p>

Güney Afrika: Yüzde 7.4

<p><strong>Hindistan:</strong> Yüzde 7</p>

Hindistan: Yüzde 7

<p><strong>Güney Kore</strong>: Yüzde 6.3</p>

Güney Kore: Yüzde 6.3

<p><strong>Fransa:</strong> Yüzde 6.1</p>

Fransa: Yüzde 6.1

<p><strong>Avustralya:</strong> Yüzde 6.1</p>

Avustralya: Yüzde 6.1

<p><strong>Endonezya:</strong> Yüzde 4.9</p>

Endonezya: Yüzde 4.9

<p><strong>Çin:</strong> Yüzde 2.5</p>

Çin: Yüzde 2.5

<p><strong>Suudi Arabistan</strong>: Yüzde 2.3</p>

Suudi Arabistan: Yüzde 2.3

G-20 enflasyon türkiye Almanya ingiltere

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