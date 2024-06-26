Gazeteci Fatih Altaylı asgari ücrete zam iddiası! Mecburen dedi, nedenlerini tek tek anlattı!

Orada tek bir kişi var, bunu da Ömer Çelik açıkça belirtti: Siyasi irade! AK Parti için siyasi irade üç harflidir: RTE. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi planlamasına ve anketlere bakar ve asgari ücrete zam yapalım veya yapmayalım der. Ben, asgari ücrete bir iyileştirme yapılacağını düşünüyorum. Bu asgari ücretle yıl sonunu getirmek mümkün değil. Asgari ücrete zam yapmamak, AK Parti'de erken seçim baskısı yaratır."