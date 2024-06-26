Gazeteci Fatih Altaylı asgari ücrete zam iddiası! Mecburen dedi, nedenlerini tek tek anlattı!
Asgari ücrete yıl başında yapılan zammın ardından gözler temmuz ayına çevrildi ancak ekonomi yönetimi ara zamma kapıyı kapattı.
Asgari ücret yıl başında yüzde 49 zam yapılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti. Memurlar ve emekliler temmuz ayında alacağı zam için gün sayarken, asgari ücrete ise yıl başında "enflasyonu tetiklediği" gerekçesiyle bu yıl zam yapılmayacağı duyuruldu.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrete ara zam konusunda "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim" dedi.
Asgari ücrete her ne kadar zam yapılmayacağı dile getirilse de yüzde 75'leri bulan enflasyon karşısında dayanacak gücü kalmayan çalışanlar, zam talebine karşı hükümetin kayıtsız kalamayacağını düşünüyor.
Yılın henüz dördüncü ayında asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı. Türk-İş raporuna göre, nisan ayında açıklanan açlık sınırı 17.725 TL iken, mayıs ayında bu rakam 18.969 TL'ye yükseldi. Enflasyon da mayıs ayında zirveyi gördü. TÜİK verilerine göre, mayısta yıllık enflasyon yüzde 75,45'e yükseldi.
Gazeteci Fatih Altaylı ise kişisel Youtube kanalında yaptığı açıklamada, 'asgari ücrete zam yapılacak' dedi nedenlerini tek tek anlattı.
Altaylı, erken seçim ihtimaline dikkat çekerek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret konusunda bir hamle yapacağını iddia etti.
"BAŞKA BİRİNİN NE DEDİĞİNİN ÖNEMİ YOK"
Fatih Altaylı, asgari ücret tartışmalarına katılarak şunları söyledi:
"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücret için bir çalışmamız yok dedi ama daha önce de benzer açıklamalar yapıp asgari ücrete zam yapmışlardı. AK Parti'de Hamza Dağ'ın, Mahmut Ova'nın veya başka birinin ne dediğinin bir önemi yok.
Orada tek bir kişi var, bunu da Ömer Çelik açıkça belirtti: Siyasi irade! AK Parti için siyasi irade üç harflidir: RTE. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi planlamasına ve anketlere bakar ve asgari ücrete zam yapalım veya yapmayalım der. Ben, asgari ücrete bir iyileştirme yapılacağını düşünüyorum. Bu asgari ücretle yıl sonunu getirmek mümkün değil. Asgari ücrete zam yapmamak, AK Parti'de erken seçim baskısı yaratır."
"CHP, AK PARTİYİ SIKIŞTIRDI"
Asgari ücret talebi sürecini de değerlendiren Fatih Altaylı, "CHP, asgari ücrete zam taleplerini dile getirirken stratejiyi iyi kurguladı. Şimdi AK Parti asgari ücrete zam yapsa, 'Biz söyledik yaptılar' olacak; yapmazlarsa 'Bizi dinlemediler' olacak. Uzun lafın kısası, CHP asgari ücret konusunda AK Parti'yi köşeye sıkıştırdı. Eğer AK Parti asgari ücrete zam yapmazsa, tepkiler yükselir" yorumunu yaptı.
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