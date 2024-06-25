Son dakika... AKP'den asgari ücret açıklaması
Son dakika haberi... Milyonlarca çalışan temmuz ayında asgari ücrete ara zam bekliyor. Konuya dair konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Milyonlarca asgari ücretli çalışan, temmuz ayında olası bir ara zammı merakla bekliyor.
Yılın henüz dördüncü ayında asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı. Türk-İş raporuna göre, nisan ayında açıklanan açlık sınırı 17.725 TL iken, mayıs ayında bu rakam 18.969 TL'ye yükseldi.
Enflasyon da mayıs ayında zirveyi gördü. TÜİK verilerine göre, mayısta yıllık enflasyon yüzde 75,45'e yükseldi.
ÇALIŞMA YOK MESAJI
Yurttaş gözünü olası bir zamma çevirirken AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk yayınında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Asgari ücrete ara zam konusunda konuşan Dağ, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim" dedi.
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