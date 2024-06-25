İktidar zam talebine kayıtsız kalacak mı? Kulislerde 'asgari ücret' iddiası!

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2024 Salı, 09:31
İktidar zam talebine kayıtsız kalacak mı? Kulislerde 'asgari ücret' iddiası!

Asgari ücrete yıl başında yapılan zammın ardından gözler temmuz ayına çevrildi ancak ekonomi yönetimi ara zamma kapıyı kapattı. 

İktidar zam talebine kayıtsız kalacak mı? Kulislerde 'asgari ücret' iddiası!

Kulislerde enflasyonda yaşanan artışa karşı kayıtsız kalınmayacağı konuşulurken asgari ücret için düşünülen rakam da ortaya çıktı.

İktidar zam talebine kayıtsız kalacak mı? Kulislerde 'asgari ücret' iddiası!

ENFLASYON GEREKÇE GÖSTERİLİYOR

Asgari ücret yıl başında yüzde 49 zam yapılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti. Memurlar ve emekliler temmuz ayında alacağı zam için gün sayarken, asgari ücrete ise yıl başında "enflasyonu tetiklediği" gerekçesiyle bu yıl zam yapılmayacağı duyuruldu.

İktidar zam talebine kayıtsız kalacak mı? Kulislerde 'asgari ücret' iddiası!

CHP'DEN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam kapısını kapatsa da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan - CHP lideri Özel zirvesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin gölge bakanı Yalçın Karatepe arasında gerçekleşen görüşmeler sonrası asgari ücrete zam beklentileri yeniden gündeme geldi.

İktidar zam talebine kayıtsız kalacak mı? Kulislerde 'asgari ücret' iddiası!

Asgari ücrete her ne kadar zam yapılmayacağı dile getirilse de yüzde 75'leri bulan enflasyon karşısında dayanacak gücü kalmayan çalışanlar, zam talebine karşı hükümetin kayıtsız kalamayacağını düşünüyor.

İktidar zam talebine kayıtsız kalacak mı? Kulislerde 'asgari ücret' iddiası!

SÜRPRİZ İDDİA ORTAYA ATILDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kulislerde AKP'nin sürpriz bir şekilde asgari ücrete ara zam kararı verebileceği belirtiliyor.

İktidar zam talebine kayıtsız kalacak mı? Kulislerde 'asgari ücret' iddiası!

Kulislere yansıyan bu bilgilerde asgari ücret zammına dair bazı oranlar da dile getiriliyor. Peki asgari ücrete zam kararı alınırsa ne kadar zam yapılacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı.

İktidar zam talebine kayıtsız kalacak mı? Kulislerde 'asgari ücret' iddiası!

Asgari ücrete ara zam kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilebileceği kulislere yansırken bu zam oranının enflasyon ile doğru orantılı olmayacağı vurgulanıyor.

İktidar zam talebine kayıtsız kalacak mı? Kulislerde 'asgari ücret' iddiası!

2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 25 oranında enflasyon olması beklenirken asgari ücrete ara zammın bu oranda olmayacağı belirtildi.

İktidar zam talebine kayıtsız kalacak mı? Kulislerde 'asgari ücret' iddiası!

Kulislerde asgari ücrete yüzde 15 oranında bir iyileştirme yapılabileceği konuşuluyor. Bu iddialar gerçekleşirse temmuz ayında yapılacak zam ile asgari ücret 17.002 TL’den 19.552 TL’ye yükseltilecek.

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