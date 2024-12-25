Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…
25 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 25 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 25 Aralık 2024 Çarşamba...
Gram altın: 2 bin 961 TL
Çeyrek altın: 4 bin 919 TL
Cumhuriyet altın: 19 bin 602 TL
Ons altın: 2 bin 617 dolar
Yarım altın: 9 bin 838 TL
Tam altın: 19 bin 582 TL
Gremse altın: 49 bin 107 TL
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