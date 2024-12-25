Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

25 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 25 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2024 Çarşamba, 09:32
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 25 Aralık 2024 Çarşamba...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 961 TL

Çeyrek altın: 4 bin 919 TL

Cumhuriyet altın: 19 bin 602 TL

Ons altın: 2 bin 617 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Aralık 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 838 TL

Tam altın: 19 bin 582 TL

Gremse altın: 49 bin 107 TL

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