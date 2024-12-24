Bitcoin 100 bin doların altında kaldı: Ethereum ETF'lerinde rekor giriş

Yayınlanma: 24.12.2024 - 17:28

Güncelleme: 24.12.2024 - 17:28

Bitcoin, hafif bir artışla 94.320 dolara yükseldi ancak rekor seviyelerden sonra 100 bin dolar seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. 17 Aralık’ta 108 bin 379 dolara ulaşan Bitcoin, o günden bu yana düşüş yaşadı.

TRUMP'IN KRİPTO PARA POLİTİKASI BITCOIN'İ CANLANDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto paralara yönelik olumlu tutumu, sektörü canlandırarak Bitcoin’in 5 Kasım'da 67 bin 77 dolara yükselmesini sağladı.

BITCOIN'İN 2024 YILINDAKİ YÜKSELİŞİ

Bitcoin, yılbaşından bu yana yüzde 124 değer kazandı. Analistler, Bitcoin’in yaşadığı geri çekilmenin kısa süreceğini ve bir sonraki hedefin 150 bin dolar olacağını öngörüyor.

KRİPTO PARA SPOT ETF'LERİNDE NET ÇIKIŞ YAŞANDI

Kripto para spot ETF'leri, yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam etse de, dün Bitcoin spot ETF'lerinden toplam 227 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Art arda üç gün süren çıkışların ardından Bitcoin spot ETF'lerinin toplam varlık değeri 105 milyar 84 milyon dolara geriledi.

ETHEREUM SPOT ETF'LERİNE YÜKSEK GİRİŞLER GERÇEKLEŞTİ

23 Aralık'ta Ethereum spot ETF'lerine toplam 131 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. BlackRock ETF ETHA’ya 89,51 milyon dolar, Fidelity ETF FETH’e ise 46,37 milyon dolar net giriş oldu. Ethereum spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri ise 12,05 milyar dolara ulaştı.