Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…

24 Aralık 2024 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 24 Aralık 2024 Salı altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2024 Salı, 09:27
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 24 Aralık 2024 Salı...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 967 TL

Çeyrek altın: 4 bin 941 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 689 TL

Ons altın: 2 bin 619 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 882 TL

Tam altın: 19 bin 634 TL

Gremse altın: 49 bin 236 TL

altın gram altın çeyrek altın Cumhuriyet altını

En Çok Okunan Haberler