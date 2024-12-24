Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Aralık 2024 Salı altın fiyatları…
24 Aralık 2024 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 24 Aralık 2024 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 24 Aralık 2024 Salı...
Gram altın: 2 bin 967 TL
Çeyrek altın: 4 bin 941 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 689 TL
Ons altın: 2 bin 619 dolar
Yarım altın: 9 bin 882 TL
Tam altın: 19 bin 634 TL
Gremse altın: 49 bin 236 TL
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