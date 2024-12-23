Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

23 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 23 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2024 Pazartesi, 09:30
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 23 Aralık 2024 Pazartesi...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 969 TL

Çeyrek altın: 4 bin 950 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 723 TL

Ons altın: 2 bin 625 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 898 TL

Tam altın: 19 bin 692 TL

Gremse altın: 49 bin 381 TL

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