Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…
19 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 19 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 19 Aralık 2024 Perşembe...
Gram altın: 2 bin 934 TL
Çeyrek altın: 4 bin 899 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 520 TL
Ons altın: 2 bin 609 dolar
Yarım altın: 9 bin 796 TL
Tam altın: 19 bin 672 TL
Gremse altın: 48 bin 626 TL
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