Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

19 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 19 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2024 Perşembe, 09:42
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 19 Aralık 2024 Perşembe...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 934 TL

Çeyrek altın: 4 bin 899 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 520 TL

Ons altın: 2 bin 609 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 796 TL

Tam altın: 19 bin 672 TL

Gremse altın: 48 bin 626 TL

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