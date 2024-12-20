Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

20 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 20 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2024 Cuma, 09:26
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 20 Aralık 2024 Cuma...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Gram altın:  2 bin 936 TL

Çeyrek altın: 4 bin 911 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 574 TL

Ons altın: 2 bin 599 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Tam altın: 19 bin 467 TL

Yarım altın: 9 bin 824 TL

Gremse altın: 48 bin 818 TL

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