Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…
20 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 20 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 20 Aralık 2024 Cuma...
Gram altın: 2 bin 936 TL
Çeyrek altın: 4 bin 911 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 574 TL
Ons altın: 2 bin 599 dolar
Tam altın: 19 bin 467 TL
Yarım altın: 9 bin 824 TL
Gremse altın: 48 bin 818 TL
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