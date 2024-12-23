Altında yeni dönem: O fiyat üzeri alımlarda kimlik zorunluluğu geliyor!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2025’ten itibaren altın işlemleri için yeni bir düzenleme getirecek. Buna göre 185 bin TL üzeri alım satımlarda kimlik ibrazı zorunluluğu başlıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2025’ten itibaren altın işlemleri için yeni bir düzenleme getirecek. Buna göre, 185 bin TL ve üzerindeki altın alım satımlarında kimlik ibrazı zorunlu olacak.
Kayseri’de 25 yıldır sarraflık yapan Bilal Çay, bu düzenlemenin yasadışı işlemleri engellemeye yönelik doğru bir adım olduğunu belirtti.
ALTIN FİYATLARI DÜŞERKEN YATIRIMCILAR İÇİN FIRSATLAR
Çay, altın fiyatlarının son iki hafta içinde düşüş gösterdiğine dikkat çekerek, bu durumu yatırımcılar için bir fırsat olarak değerlendirdi.
“Altın, güvenli liman olarak uzun vadeli yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Devletin de bu konuda aldığı karar, yasa dışı işlemleri engellemeye yönelik bir önlem. 185 bin TL üzerindeki işlemlerde kimlik ibrazı gerekecek ve bu uygulama doğru bir adım” dedi.
YENİ UYGULAMA DİKKAT GEREKTİRİYOR
Esnafın da bu yeni uygulamaya dikkat etmesi gerektiğini belirten Çay, “Müşterilerimizden kimlik isteyeceğiz, ancak bazıları bu durumu kabul etmeyebilir. Yine de bu prosedürün uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür önlemler, devletin kontrolü sağlaması açısından doğru bir karar” diye ekledi.
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