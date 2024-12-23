Altında yeni dönem: O fiyat üzeri alımlarda kimlik zorunluluğu geliyor!

YENİ UYGULAMA DİKKAT GEREKTİRİYOR

Esnafın da bu yeni uygulamaya dikkat etmesi gerektiğini belirten Çay, “Müşterilerimizden kimlik isteyeceğiz, ancak bazıları bu durumu kabul etmeyebilir. Yine de bu prosedürün uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür önlemler, devletin kontrolü sağlaması açısından doğru bir karar” diye ekledi.