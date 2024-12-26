Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…
26 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 26 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 26 Aralık 2024 Perşembe...
Gram altın: 2 bin 979 TL
Çeyrek altın: 4 bin 946 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 707 TL
Ons altın: 2 bin 627 TL
Yarım altın: 9 bin 891 TL
Tam altın: 19 bin 574 TL
Gremse altın: 49 bin 86 TL
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