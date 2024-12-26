Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

26 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 26 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2024 Perşembe, 09:23
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 26 Aralık 2024 Perşembe...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 979 TL

Çeyrek altın: 4 bin 946 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 707 TL

Ons altın: 2 bin 627 TL

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 891 TL

Tam altın: 19 bin 574 TL

Gremse altın: 49 bin 86 TL

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