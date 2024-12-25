Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 25 Aralık 2024 kilogram altın fiyatı...

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 25 Aralık 2024 kilogram altın fiyatı...
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AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 17:59

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 960 bin lira, en yüksek 3 milyon bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 yükselişle 3 milyon bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 997 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 546 milyon 506 bin 574,87 lira, işlem miktarı ise 184,18 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 553 milyon 225 bin 902,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Demas Kuyumculuk, Gold Trans Hediyelik Eşya Ticaret, Masgold Kuyumculuk, Boshorus Bullion Kıymetli Madenler ile Şura Kıymetli Madenler olarak sıralandı.


Etiketler: #altın #Altın piyasası #kmktp

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