Merkez Bankası açıkladı: Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2024 Pazartesi, 10:47
Merkez Bankası açıkladı: Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Merkez Bankası açıkladı: Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!

ENFLASYON TAHMİNİ GERİLEDİ

Buna göre, geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı. 

Merkez Bankası açıkladı: Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi.

Merkez Bankası açıkladı: Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.

Merkez Bankası açıkladı: Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!

12 AY SONRA DOLAR BEKLENTİSİ 41 LİRA

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,7463'den 37,3667'ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,4115'den 41,5175'e çıktı.

Merkez Bankası açıkladı: Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!

Bir önceki anket döneminde 29 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 27,6 milyar dolara indi.

Merkez Bankası açıkladı: Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 27,1 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası açıkladı: Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için ise yüzde 3,6'ya düştü.

Merkez Bankası açıkladı: Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!

FAİZ BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 35,90'dan yüzde 34,57'ye düştü.

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