Merkez Bankası'ndan 'YUVAM' adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişi teşvike yönelik adımlarına YUVAM hesaplarına ilişkin düzenleme ile devam etti.

AA
Yayınlanma: 20.07.2024 - 12:21
Merkez Bankası'ndan 'YUVAM' adımı
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Merkez Bankası'nın Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında olduğu gibi YUVAM hesapları için de faiz oranı alt sınırı, politika faizinin yüzde 70'ine indirildi. Ayrıca, vadelere göre ilave getiri oranları 2'şer puan azaltılarak 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli hesaplar için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 4 olarak belirlendi.

YUVAM hesapları, sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek. YUVAM hesapları için bankalara artık herhangi bir komisyon ödemesi yapılmayacak.

Değişiklikler, 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.


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