Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.
Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltilirken, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi.
KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM dahil edilirken, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi.
Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma yönünde attığı son hamlenin mevduat faizlerini yükseltmesi bekleniyor.
Peki Merkez'in bu adımlarının ardından mevduat faizleri ne durumda? İşte 500 bin liranın 32 günlük mevduat faizi getirisi:
Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 17 bin 387 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 387 TL
VakıfBank (Tanışma Faizi Kampanyası)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazan: 19 bin 409 TL
Vade Sonu Tutar: 590 bin 409 TL
HalkBank (Vadeli TL Mevduat Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 17 bin 49 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 49 TL
Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Hesabı, Standart Vadeli)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 17 bin 387 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 387 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 19 bin 24 TL
Vade Sonu Tutar: 519 bin 24 TL
YapıKredi
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 18 bin 398 TL
Vade Sonu Tutar: 518 bin 398 TL
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap, Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 19 bin 005 TL
Vade Sonu Tutar: 519 bin 005 TL
ODEA (Yeni Vadeli Mevduat Hesabı, Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 20 bin 218 TL
Vade Sonu Tutar: 520 bin 218 TL
NKolay (N Kolay Bono, Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 19 bin 409 TL
Vade Sonu Tutar: 519 bin 409 TL
enpara.com (Vadeli Hesap, Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 17 bin 185 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 185 TL
TEB (Vadeli TL Mevduat Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 17 bin 387 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 387
ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 18 bin 560 TL
Vade Sonu Tutar: 518 bin 560
Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 19 bin 744 TL
Vade Sonu Tutar: 519 bin 744
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