Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2024 Cuma, 09:45
Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltilirken, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi.

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM dahil edilirken, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi.

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma yönünde attığı son hamlenin mevduat faizlerini yükseltmesi bekleniyor.

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Peki Merkez'in bu adımlarının ardından mevduat faizleri ne durumda? İşte 500 bin liranın 32 günlük mevduat faizi getirisi:

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat Hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 17 bin 387 TL

Vade Sonu Tutar: 517 bin 387 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

VakıfBank (Tanışma Faizi Kampanyası)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazan: 19 bin 409 TL

Vade Sonu Tutar: 590 bin 409 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

HalkBank (Vadeli TL Mevduat Hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 17 bin 49 TL

Vade Sonu Tutar: 517 bin 49 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Hesabı, Standart Vadeli)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 17 bin 387 TL

Vade Sonu Tutar: 517 bin 387 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 19 bin 24 TL

Vade Sonu Tutar: 519 bin 24 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

YapıKredi

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 18 bin 398 TL

Vade Sonu Tutar: 518 bin 398 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap, Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 19 bin 005 TL

Vade Sonu Tutar: 519 bin 005 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

ODEA (Yeni Vadeli Mevduat Hesabı, Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 20 bin 218 TL

Vade Sonu Tutar: 520 bin 218 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

NKolay (N Kolay Bono, Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 19 bin 409 TL

Vade Sonu Tutar: 519 bin 409 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

enpara.com (Vadeli Hesap, Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 17 bin 185 TL

Vade Sonu Tutar: 517 bin 185 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

TEB (Vadeli TL Mevduat Hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 17 bin 387 TL

Vade Sonu Tutar: 517 bin 387

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

ING (Turuncu Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 18 bin 560 TL

Vade Sonu Tutar: 518 bin 560

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Fibabanka (Kiraz Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 19 bin 744 TL

Vade Sonu Tutar: 519 bin 744

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