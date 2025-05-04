Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde yaptığı artışın ardından, bankalar arasında mevduat faizlerinde yeniden hareketlilik yaşanıyor.
Faiz kararının ardından bankalar arasında yaşanan rekabetin etkisiyle, özellikle 32 günlük vadeli mevduatlarda faiz oranları yüzde 52 seviyelerine ulaştı.
Bankaların faiz oranlarını yükselterek dahil olduğu bu yarış, tasarruf sahiplerine bazı fırsatlar sunarken, aynı zamanda ekonomik dengeler üzerinde ek baskılar oluşturuyor.
Uzmanlar, kısa vadeli kazançların ötesinde enflasyon karşısında reel getiri hesabının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.
İşte bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranları…
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 2 bin 608 TL
Vade Sonu: 102 bin 608 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 2 bin 981 TL
Vade Sonu: 102 bin 981 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 47,5
Net Kazanç: 3 bin 540 TL
Vade Sonu: 103 bin 540 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 3 bin 614 TL
Vade Sonu: 103 bin 614 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 3 bin 652 TL
Vade Sonu: 103 bin 652 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 3 bin 726 TL
Vade Sonu: 103 bin 726 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 3 bin 726 TL
Vade Sonu: 103 bin 726 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 3 bin 726 TL
Vade Sonu: 103 bin 726 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 50,5
Net Kazanç: 3 bin 763 TL
Vade Sonu: 103 bin 763 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 3 bin 875 TL
Vade Sonu: 103 bin 875 TL
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