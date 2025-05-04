Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Haber Merkezi
04 Mayıs 2025 Pazar, 08:00
Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde yaptığı artışın ardından, bankalar arasında mevduat faizlerinde yeniden hareketlilik yaşanıyor.

Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Faiz kararının ardından bankalar arasında yaşanan rekabetin etkisiyle, özellikle 32 günlük vadeli mevduatlarda faiz oranları yüzde 52 seviyelerine ulaştı.

Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Bankaların faiz oranlarını yükselterek dahil olduğu bu yarış, tasarruf sahiplerine bazı fırsatlar sunarken, aynı zamanda ekonomik dengeler üzerinde ek baskılar oluşturuyor.

Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Uzmanlar, kısa vadeli kazançların ötesinde enflasyon karşısında reel getiri hesabının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.

Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

İşte bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranları…

Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 2 bin 608 TL

Vade Sonu: 102 bin 608 TL

Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 2 bin 981 TL

Vade Sonu: 102 bin 981 TL

Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 47,5

Net Kazanç: 3 bin 540 TL

Vade Sonu: 103 bin 540 TL

Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Net Kazanç: 3 bin 614 TL

Vade Sonu: 103 bin 614 TL

Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 3 bin 652 TL

Vade Sonu: 103 bin 652 TL

Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ODEABANK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 3 bin 726 TL

Vade Sonu: 103 bin 726 TL

Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 3 bin 726 TL

Vade Sonu: 103 bin 726 TL

Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 3 bin 726 TL

Vade Sonu: 103 bin 726 TL

Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 50,5

Net Kazanç: 3 bin 763 TL

Vade Sonu: 103 bin 763 TL

Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 3 bin 875 TL

Vade Sonu: 103 bin 875 TL

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