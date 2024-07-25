O tarih işaret edildi: Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!
Wells Fargo Uluslararası Ekonomisti ve Döviz Stratejisti Brendan McKenna, Türkiye'de yıl sonu enflasyon beklentisini değerlendirirken, dolar kuruna ilişkinde tahminlerini paylaştı.
CNBC-e'de yer alan habere göre McKenna, yıl sonunda enflasyonun, resmi beklentilerin oldukça üstünde yüzde 55 ila yüzde 60 civarında konumlanacağını ifade etti.
McKenna, Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 38 hedefinin iddialı olduğunu belirtti.
Brendan McKenna, "Yıl sonunda enflasyonunun yüzde 38 olması bana iddialı görünüyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını bu yılın sonuna kadar mevcut seviyelerde tutmasını beklerdim, ancak bu büyüklükte bir dezenflasyon yüzde 50 politika faiz oranlarıyla bile gerçekleşmeyebilir. Yılsonu enflasyonunun yüzde 55- yüzde 60'a yakın olmasını bekliyorum" diye konuştu.
McKenna, gelecek 12 – 24 aylık dönemde ülkenin ‘rasyonel’ ekonomi politikalarına daha sıkı bağlanması ve kurumların kredibilitesinin artmasıyla derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunda iyileştirme yapabileceklerini ifade etti.
Wells Fargo stratejisti “Türkiye'nin politika çerçevesi daha ortodoks bir yöne kaydıkça ve kurumlar kredibilitelerini yeniden kazandıkça, önümüzdeki 12-24 ay içinde ilave not artırımlarının gerçekleşmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.
McKenna, dolar/TL paritesine ilişkin yıl sonu beklentisini de açıkladı.
Döviz Stratejisti Brendan, yıl sonu dolar/TL tahminini 32,5 TL olarak belirtti.
McKenna, paritedeki güncel seviyelerin zirve olduğunu ve TL’nin yıl sonuna kadar kademeli olarak toparlanabileceğini beklediklerini aktardı.
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