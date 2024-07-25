O tarih işaret edildi: Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2024 Perşembe, 12:34
O tarih işaret edildi: Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!

Wells Fargo Uluslararası Ekonomisti ve Döviz Stratejisti Brendan McKenna, Türkiye'de yıl sonu enflasyon beklentisini değerlendirirken, dolar kuruna ilişkinde tahminlerini paylaştı.

O tarih işaret edildi: Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!

CNBC-e'de yer alan habere göre McKenna, yıl sonunda enflasyonun, resmi beklentilerin oldukça üstünde yüzde 55 ila yüzde 60 civarında konumlanacağını ifade etti. 

O tarih işaret edildi: Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!

McKenna, Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 38 hedefinin iddialı olduğunu belirtti.

O tarih işaret edildi: Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!

Brendan McKenna, "Yıl sonunda enflasyonunun yüzde 38 olması bana iddialı görünüyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını bu yılın sonuna kadar mevcut seviyelerde tutmasını beklerdim, ancak bu büyüklükte bir dezenflasyon yüzde 50 politika faiz oranlarıyla bile gerçekleşmeyebilir. Yılsonu enflasyonunun yüzde 55- yüzde 60'a yakın olmasını bekliyorum" diye konuştu.

O tarih işaret edildi: Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!

McKenna, gelecek 12 – 24 aylık dönemde ülkenin ‘rasyonel’ ekonomi politikalarına daha sıkı bağlanması ve kurumların kredibilitesinin artmasıyla derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunda iyileştirme yapabileceklerini ifade etti.

O tarih işaret edildi: Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!

Wells Fargo stratejisti “Türkiye'nin politika çerçevesi daha ortodoks bir yöne kaydıkça ve kurumlar kredibilitelerini yeniden kazandıkça, önümüzdeki 12-24 ay içinde ilave not artırımlarının gerçekleşmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

O tarih işaret edildi: Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!

McKenna, dolar/TL paritesine ilişkin yıl sonu beklentisini de açıkladı.

O tarih işaret edildi: Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!

Döviz Stratejisti Brendan, yıl sonu dolar/TL tahminini 32,5 TL olarak belirtti.

O tarih işaret edildi: Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!

McKenna, paritedeki güncel seviyelerin zirve olduğunu ve TL’nin yıl sonuna kadar kademeli olarak toparlanabileceğini beklediklerini aktardı.

O tarih işaret edildi: Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!
dolar dolar/TL Wells Fargo

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