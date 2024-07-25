O tarih işaret edildi: Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!

Brendan McKenna, "Yıl sonunda enflasyonunun yüzde 38 olması bana iddialı görünüyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını bu yılın sonuna kadar mevcut seviyelerde tutmasını beklerdim, ancak bu büyüklükte bir dezenflasyon yüzde 50 politika faiz oranlarıyla bile gerçekleşmeyebilir. Yılsonu enflasyonunun yüzde 55- yüzde 60'a yakın olmasını bekliyorum" diye konuştu.