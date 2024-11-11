Otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor: Dev lastik üreticisi fabrikalarını kapatıyor! İşçiler grevde...

ÇİN İLE REKABET AVRUPAYI ZORLUYOR

Avrupa'nın otomotiv endüstrisi Çin'in elektrikli araçlar konusundaki hızlı büyümesi ve dünya pazarında etkinlik kazanması nedeniyle zorlu bir dönem geçiriyor. Avrupa'nın köklü markaları, Çinli rakiplerinin artan etkisi karşısında varlıklarını sürdürebilmek için çaba sarf ediyor. Eylül ayında Audi, üretimi durdurma kararı alarak işçilerin üretilen araçlara el koymasına neden oldu. Ekim ayında ise Volkswagen, maliyetleri düşürmek amacıyla fabrikalarını kapatma ve işten çıkarma kararı aldı.

Michelin'in kapatma kararı, artan enflasyon ve enerji maliyetleri ile kötüleşen rekabet koşullarının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Tüm bu gelişmeler sektördeki istihdam ve üretim açısından endişeleri artırarak çalışanların geleceğini belirsiz hale getiriyor.