Otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor: Dev lastik üreticisi fabrikalarını kapatıyor! İşçiler grevde...
Fransız dev lastik üreticisi Michelin, Avrupa'nın zorlayan otomotiv sektöründeki baskılar nedeniyle Fransa'daki iki fabrikasını kapatmayı planladığını duyurdu. Bu karar, yaklaşık 1.250 işçiyi etkileyerek Cholet fabrikasında çalışanları greve zorladı. Grev yapan işçiler fabrikalarının kapanması ve iş kayıplarına karşı tepkilerini, lastikleri ateşe vererek gösterdi. Michelin, düşük satışlar ve Asya'dan gelen ucuz rekabeti gerekçe göstererek tesisleri kapatma kararını aldı.
AVRUPA OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ SALLANTIDA
Fransa'da yıllardır faaliyet gösteren Michelin, Cholet ve Vannes fabrikalarındaki kapanma planları ile gündemde. 135 yıldır faaliyet gösteren şirket, Avrupa otomotiv pazarındaki değişimlere ayak uydurmakta zorlanıyor. Bir yandan, otomotiv devleri Volkswagen ve Stellantis de benzer ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Michelin'in aldığı karar, sadece Fransa'yı değil, tüm Avrupa otomotiv endüstrisini etkileyen bir kriz halini aldı.
SENDİKALARDAN GREV ÇAĞRISI
Sendikalar, işçilere grev çağrısı yaparken, hükümet yetkilileri sektörün kurtulabilmesi için Avrupa çapında hızlı bir acil durum planı hazırlanması gerektiğini belirtti. Michelin kapanacak tesislerin Avrupa'daki ekonomik zorluklar ve artan enerji fiyatlarından etkilendiğini vurguladı.
ÇİN İLE REKABET AVRUPAYI ZORLUYOR
Avrupa'nın otomotiv endüstrisi Çin'in elektrikli araçlar konusundaki hızlı büyümesi ve dünya pazarında etkinlik kazanması nedeniyle zorlu bir dönem geçiriyor. Avrupa'nın köklü markaları, Çinli rakiplerinin artan etkisi karşısında varlıklarını sürdürebilmek için çaba sarf ediyor. Eylül ayında Audi, üretimi durdurma kararı alarak işçilerin üretilen araçlara el koymasına neden oldu. Ekim ayında ise Volkswagen, maliyetleri düşürmek amacıyla fabrikalarını kapatma ve işten çıkarma kararı aldı.
Michelin'in kapatma kararı, artan enflasyon ve enerji maliyetleri ile kötüleşen rekabet koşullarının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Tüm bu gelişmeler sektördeki istihdam ve üretim açısından endişeleri artırarak çalışanların geleceğini belirsiz hale getiriyor.
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