Avrupa otomotiv sektöründe kriz devam ediyor: Dev araç lastiği üreticisi iki fabrikasını kapatıyor!
Dev araç lastiği üreticisi Michelin artan enflasyon ve enerji maliyetleri nedeniyle 2026'ya kadar iki fabrikasını kapatma kararı aldı. Fabrika kapanışları toplam 1.254 çalışanın geleceğini belirsizleştirirken Avrupa otomotiv sektöründeki krizin derinleştiği belirtiliyor.
Fransa merkezli araç lastiği üreticisi Michelin, 2026 yılı başına kadar Fransa'daki iki fabrikasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Şirket, bu kararı artan enflasyon ve enerji maliyetlerine bağlı olarak Avrupa'daki rekabet ortamının kötüleşmesi nedeniyle aldığını belirtti.
330 MİLYON DOLARLIK ZARAR
Kapatılacak olan Cholet ve Vannes fabrikaları için yaklaşık 330 milyon dolarlık zarar karşılığı ayırdığını açıklayan Michelin yetkilileri, bu fabrikalarda toplamda 1.254 kişinin çalıştığını belirtti. Fabrika kapanışlarının çalışanlar ve yerel ekonomi üzerindeki olası etkileri ise merakla bekleniyor.
AVRUPA OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KRİZ SÜRÜYOR
Avrupa'nın otomotiv endüstrisi Çin'in elektrikli araçlar konusundaki hızlı büyümesi ve dünya pazarında etkinlik kazanması nedeniyle zorlu bir dönem geçiriyor. Avrupa'nın köklü markaları, Çinli rakiplerinin artan etkisi karşısında varlıklarını sürdürebilmek için çaba sarf ediyor. Eylül ayında Audi, üretimi durdurma kararı alarak işçilerin üretilen araçlara el koymasına neden oldu. Ekim ayında ise Volkswagen, maliyetleri düşürmek amacıyla fabrikalarını kapatma ve işten çıkarma kararı aldı. Michelin'in kapatma kararı, artan enflasyon ve enerji maliyetleri ile kötüleşen rekabet koşullarının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Tüm bu gelişmeler sektördeki istihdam ve üretim açısından endişeleri artırarak çalışanların geleceğini belirsiz hale getiriyor.
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