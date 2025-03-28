TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı asgari ücretin üzerinde!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 15:26

Güncelleme: 28.03.2025 - 15:26

TÜRK-İŞ, mart ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 23 bin 615 TL’ye çıktı. Aynı ailenin barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapması gereken harcama (yoksulluk sınırı) ise 76 bin 922 TL’ye yükseldi.

TEK YAŞAMA MALİYETİ ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti 30 bin 617 TL olarak hesaplanırken, net asgari ücretin 22 bin 104 TL seviyesinde kalması, geçim şartlarını daha da zorlaştırdı.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE

TÜRK-İŞ, gıda fiyatlarındaki değişimi de raporladı. Mart ayında mutfak harcamaları aylık yüzde 1,25 artarken, yıllık gıda enflasyonu yüzde 40,62 olarak hesaplandı. Yılın ilk üç ayındaki artış yüzde 12 seviyesine ulaşırken, yıllık ortalama gıda enflasyonu ise yüzde 54,87 oldu.