SGK'den açıklama: Kamu bankalarının emekli promosyonları belli oldu

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 15:26
<p>Bankalar, emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35’lik zammın ardından promosyon ödemesi yarışına girdi. </p>

Bankalar, emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35’lik zammın ardından promosyon ödemesi yarışına girdi. 

<p>Özel bankaların promosyon yarışına kamu bankaları da dahil oldu. </p>

Özel bankaların promosyon yarışına kamu bankaları da dahil oldu. 

<p>SGK'den yapılan açıklamaya göre, kurum ve bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği ifade edildi.</p>

SGK'den yapılan açıklamaya göre, kurum ve bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği ifade edildi.

<p>Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.</p>

Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

<p><strong>Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'den gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;</strong></p> <p>3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,</p> <p>3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,</p> <p>7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL</p> <p>10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.</p>

Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'den gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

<p>Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.</p>

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

<p>Açıklamada <strong>"Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler"</strong> denildi.</p>

Açıklamada "Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler" denildi.

<p><strong>SGK'nin protokol imzalayacağı bankalar şöyle:</strong></p> <p>1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.</p> <p>2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.</p> <p>3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.</p> <p>4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.</p> <p>5- Türkiye İş Bankası A.Ş.</p> <p>6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.</p> <p>7- Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.</p> <p>9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.</p> <p>10- QNB Finansbank A.Ş.</p> <p>11- ING Bank A.Ş.</p> <p>12- Şekerbank T.A.Ş.</p> <p>13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.</p> <p>14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.</p> <p>15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.</p> <p>16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.</p> <p>17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.</p> <p>18- Odeabank A.Ş.</p> <p>19- Fibabanka A.Ş.</p>

SGK'nin protokol imzalayacağı bankalar şöyle:

1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

5- Türkiye İş Bankası A.Ş.

6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

7- Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.

9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

10- QNB Finansbank A.Ş.

11- ING Bank A.Ş.

12- Şekerbank T.A.Ş.

13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

18- Odeabank A.Ş.

19- Fibabanka A.Ş.

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