SGK'den açıklama: Kamu bankalarının emekli promosyonları belli oldu
Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'den gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;
3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,
3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,
7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL
10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.
SGK'nin protokol imzalayacağı bankalar şöyle:
1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
5- Türkiye İş Bankası A.Ş.
6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
7- Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.
9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
10- QNB Finansbank A.Ş.
11- ING Bank A.Ş.
12- Şekerbank T.A.Ş.
13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
18- Odeabank A.Ş.
19- Fibabanka A.Ş.
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