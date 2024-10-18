SGK'den emeklilere uyarı: Bu belge olmadan ödeme yapılmayacak!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve Bağ-Kur emeklilerini etkileyen önemli bir değişikliği açıkladı. Emeklilerin maaş ödeme gününden 10 gün önce gerekli belgeyi sunmamaları durumunda ödeme alamayacakları belirtildi.
YENİ UYGULAMA
SGK, emeklilere bankalardan promosyon ödemesi alabilmeleri için beyanname vermelerinin zorunlu hale geldiğini duyurdu. Yeni uygulama kapsamında beyanname vermeyen emeklilere promosyon ödemesi yapılmayacak.
PROMOSYON ÖDEMELERİ
Açıklamaya göre, kamu bankaları tarafından emeklilere sunulan promosyon ödemeleri artırıldı. Bu düzenleme Türkiye genelinde 12,7 milyon emekliyi kapsıyor ve ödemeler bankalar aracılığıyla yapılacak.
3,3 milyon emeklinin ise kamu bankalarına başvurmaları halinde 5 bin lira tutarında promosyon alabileceği belirtildi. Promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen emekliler ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekecek.
SGK, belirlenen promosyon tutarlarının asgari olduğunu ve bankaların kendi politikalarına göre bu miktarları artırabileceğini vurguladı. Diğer bankalarla ilgili gelişmelerin ise ilerleyen günlerde paylaşılacağı ifade edildi.
MAAŞ ÖDEMESİNDEN 10 GÜN ÖNCE SEÇİLMELİ
Ayrıca, kamu bankalarından maaş alan emeklilerin promosyonlarının otomatik olarak güncellenmeyeceği belirtildi. Zamlı promosyonlardan yararlanmak isteyen emeklilerin banka şubelerine gitmeleri gerektiği kaydedildi.
Banka değiştirmeyi planlayan emeklilerin, bu işlemi e-Devlet üzerinden sözleşme bitiminde gerçekleştirebileceği ve yeni bankalarını maaş ödemesinden 10 gün önce seçmeleri gerektiği ifade edildi.
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