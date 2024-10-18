SGK'den emeklilere uyarı: Bu belge olmadan ödeme yapılmayacak!

SGK'den emeklilere uyarı: Bu belge olmadan ödeme yapılmayacak!
cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2024 Cuma, 13:03
SGK'den emeklilere uyarı: Bu belge olmadan ödeme yapılmayacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve Bağ-Kur emeklilerini etkileyen önemli bir değişikliği açıkladı. Emeklilerin maaş ödeme gününden 10 gün önce gerekli belgeyi sunmamaları durumunda ödeme alamayacakları belirtildi.

SGK'den emeklilere uyarı: Bu belge olmadan ödeme yapılmayacak!

YENİ UYGULAMA

SGK, emeklilere bankalardan promosyon ödemesi alabilmeleri için beyanname vermelerinin zorunlu hale geldiğini duyurdu. Yeni uygulama kapsamında beyanname vermeyen emeklilere promosyon ödemesi yapılmayacak.

SGK'den emeklilere uyarı: Bu belge olmadan ödeme yapılmayacak!

PROMOSYON ÖDEMELERİ

Açıklamaya göre, kamu bankaları tarafından emeklilere sunulan promosyon ödemeleri artırıldı. Bu düzenleme Türkiye genelinde 12,7 milyon emekliyi kapsıyor ve ödemeler bankalar aracılığıyla yapılacak.

SGK'den emeklilere uyarı: Bu belge olmadan ödeme yapılmayacak!

3,3 milyon emeklinin ise kamu bankalarına başvurmaları halinde 5 bin lira tutarında promosyon alabileceği belirtildi. Promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen emekliler ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekecek.

SGK'den emeklilere uyarı: Bu belge olmadan ödeme yapılmayacak!

SGK, belirlenen promosyon tutarlarının asgari olduğunu ve bankaların kendi politikalarına göre bu miktarları artırabileceğini vurguladı. Diğer bankalarla ilgili gelişmelerin ise ilerleyen günlerde paylaşılacağı ifade edildi.

SGK'den emeklilere uyarı: Bu belge olmadan ödeme yapılmayacak!

MAAŞ ÖDEMESİNDEN 10 GÜN ÖNCE SEÇİLMELİ

Ayrıca, kamu bankalarından maaş alan emeklilerin promosyonlarının otomatik olarak güncellenmeyeceği belirtildi. Zamlı promosyonlardan yararlanmak isteyen emeklilerin banka şubelerine gitmeleri gerektiği kaydedildi. 

SGK'den emeklilere uyarı: Bu belge olmadan ödeme yapılmayacak!

Banka değiştirmeyi planlayan emeklilerin, bu işlemi e-Devlet üzerinden sözleşme bitiminde gerçekleştirebileceği ve yeni bankalarını maaş ödemesinden 10 gün önce seçmeleri gerektiği ifade edildi.

SGK emekliler banka

En Çok Okunan Haberler