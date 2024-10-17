SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında yüzde 33'lük düşüş uyarısı! O tarihe dikkat...

'MAAŞLAR YÜZDE 33 DÜŞEBİLİR'

Erdursun, SSK ve Bağ-Kur sigortalıları için 31 Aralık 2024, 4/C ve kamu çalışanları için ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar yapılan başvuruların mevcut emekli aylıklarının korunmasını sağladığını, bu tarihlerden sonra ise maaşların enflasyon ve Güncelleme Katsayısı değişiklikleri nedeniyle yüzde 30-33 oranında düşeceğini ifade etti.