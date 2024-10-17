SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında yüzde 33'lük düşüş uyarısı! O tarihe dikkat...

SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında yüzde 33'lük düşüş uyarısı! O tarihe dikkat...
cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2024 Perşembe, 12:34
SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında yüzde 33'lük düşüş uyarısı! O tarihe dikkat...

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 ve 2025'te emekli olacaklar için kritik uyarılarda bulunarak belirli tarihlerden sonra maaşların yüzde 30-33 oranında azalabileceğini belirtti.

SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında yüzde 33'lük düşüş uyarısı! O tarihe dikkat...

'CİDDİ KAYIPLAR YAŞANABİLİR'

Çalışanların uzun yıllar boyunca prim ödeyerek emekli maaşlarını hesapladığını ve e-Devlet üzerinden tahmini emekli aylıklarını öğrenebildiğini söyleyen Erdursun, emeklilik başvurularının doğru tarihlerde yapılmaması durumunda ciddi kayıplarla karşılaşılabileceğini belirtti. Özellikle 2024 yılında emekliliği düşünenlerin, başvurularını yıl sonuna kadar yapmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında yüzde 33'lük düşüş uyarısı! O tarihe dikkat...

'MAAŞLAR YÜZDE 33 DÜŞEBİLİR'

Erdursun, SSK ve Bağ-Kur sigortalıları için 31 Aralık 2024, 4/C ve kamu çalışanları için ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar yapılan başvuruların mevcut emekli aylıklarının korunmasını sağladığını, bu tarihlerden sonra ise maaşların enflasyon ve Güncelleme Katsayısı değişiklikleri nedeniyle yüzde 30-33 oranında düşeceğini ifade etti.

SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında yüzde 33'lük düşüş uyarısı! O tarihe dikkat...

'UZUN VADEDE ZARAR'

Emeklilik kararının verilmesinde çalışanın maaş durumu, işverenin emekli çalışanları çalıştırma isteği gibi faktörlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Erdursun, 2024’te başvuru yapmayanların uzun vadede zarara uğrayabileceğini belirtti. Ayrıca, 1 Ekim 2008 sonrası memur olanların düşük emekli maaşı alabilecekleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında yüzde 33'lük düşüş uyarısı! O tarihe dikkat...

Son olarak, Erdursun, çalışanların eksik prim günlerini tamamlamaları ve emeklilik planlarını doğru yaparak mağdur olmaktan kaçınmaları gerektiğini ifade etti.

Özgür Erdursun emekli maaşları SSK Bağ-Kur

En Çok Okunan Haberler