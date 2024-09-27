SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli aylıklarında kesinti mi yapılacak?

Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:57

Güncelleme: 27.09.2024 - 12:58

Milyonlarca emekli ocak ayında yapılacak zammı beklerken, iktidarın maaşlardan kesinti yapacağı gündeme geldi.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında atılacak adımlar arasında çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası alınması formülü öne çıktı. Emeklilik öncesi çalışma hayatında bulunanların maaşlarından kesilen yüzde 12,5’lik genel sağlık sigortası primi, yeni düzenlemeyle beraber çalışan emeklilerin maaşlarından kesilecek.

EMEKLİ AYLIKLARINDA KESİNTİ Mİ YAPILACAK?

Söz konusu iddiaların gündeme gelmesinin ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Son günlerde emekli aylıklarından SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) kesileceği haberleri yapılmakta, 1999-2016 yılları arasında uygulanan SGDP 29/02/2016'da yapılan değişlik ile uygulamadan kaldırılmıştı" dedi.

EMEKLİ AYLIKLARINDAN KESİNTİ Mİ YAPILACAK!

??Son günlerde emekli aylıklarından SGDP kesileceği haberleri yapılmakta, 1999-2016 yılları arasında uygulanan SGDP 29/02/2016'da yapılan değişlik ile uygulamadan kaldırılmıştı.

??Öncelikle şunu söyleyelim geçmiş uygulama tüm emeklileri… — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) September 27, 2024

Sosyal medya hesabından daha önceki uygulamaya atıfta bulunan Erdursun, "Öncelikle şunu söyleyelim geçmiş uygulama tüm emeklileri kapsamıyordu" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"- Emekli olduktan sonra kendi adına işyeri açan ya da şirket ortağı olan yada bu faaliyetlerine ara vermeden devam eden Bağ-Kur emeklilerinden ilk olarak 1999'da yüzde 10 SGDP kesilmeye başlandı,

- 2003 yılında kapsam genişletildi. SSK ve Emekli Sandığı Emeklileri de emeklilik sonrası işyeri açar ya da şirket ortağı olurlarsa yüzde 10 SGDP'ne tabi oldular,

- 1/10/2008-31/12/2008 arası kesinti oranı yüzde 12'ye çıkartıldı,

- 1/1/2009'dan itibaren kesinti oranı yüzde 1 yıllık arttırılmaya başlandı,

- Emekli olduktan sonra vergi mükellefi olan ya da şirket ortağı olan emeklilerden kesinti yüzde 15'e kadar çıktı,

- 23.04.2015'de yasal değişiklik ile tekrar yüzde 10'a indirildi,

- 29.02.2016'da yapılan son değişiklik ile 2016/Mart ayı emekli aylıklarında yüzde 10 SGDP kesintisi sonlandırıldı."

'TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR'

Paylaşımının devamında Erdursun, "Tüm emeklilerden değil, emekli olduktan sonra Ticari veya Serbest Meslek kazancı sebebiyle gelir vergisi mükellefi olan veya vergiden muaf olmakla beraber Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı bulunan yahut Anonim Şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortağı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından yapılan kesinti yaşadığımız ekonomik krizde hükümetin kaynak arayışında için tekrar gündeme gelebilir. Meclis açıldığında yeni yasal düzenlemelerin neler olacağını daha net göreceğiz" dedi.