Son seçim anketi ortaya koydu: Yurttaş sefalete sürükleniyor, borçsuz kimse kalmadı!

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU: "EKONOMİ"

Yurttaşlar ayrıca ülkedeki en önemli sorunun yüzde 66.9 ile ekonomik kriz ve üretimsizlik olduğunu söyledi. Onu yüzde 28.1 ile enflasyon ve hayat pahalılığı izledi.

Yurttaşların Türkiye'de gördüğü en önemli üçüncü sorun ise yüzde 13.1 ile eğitim sistemindeki sorunlar oldu.