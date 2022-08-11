Son seçim anketi ortaya koydu: Yurttaş sefalete sürükleniyor, borçsuz kimse kalmadı!
Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon sorunu ve satın alma gücünün her geçen gün düşmesi yurttaşı sefalete sürüklüyor.
Yöneylem'in 27 ilde 2400 katılımcı ile yaptığı anket çalışmasında ise her iki yurttaştan biri temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti. Çalışmaya katılan her 10 kişiden 6'sı ise faturalarını ödeyemediklerini belirtti.
Yöneylem'in 27 ilde 2400 katılımcı ile yaptığı anket çalışmasında yurttaşın ekonomik kriz ortamındaki kaygıları ölçümlendi.
YURTTAŞ SAĞLIKLI BESLENEMİYOR
Faturalarımı ödemekte sıkıntı çekiyorum sorusuna katılıyorum diyen yurttaşların oranı yüzde 60.5 olurken hiç katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 34.4 oldu.
Beslenme ve gıda ürünleri almakta güçlük çekiyorum diyen yurtaşların oranı yüzde 69.3 olurken karşılayabildiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 26.5 oldu.
SORUMLUYU İŞARET ETTİLER
Yöneylem tarafından yurttaşlara , "Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu düşündüğünüzde, bu durumun sorumluları hangisidir" şeklinde sorulan soruya yurttaşların yüzde 50.5'i "Erdoğan", yüzde 15.15'i "ekonomi bakanları ve bürokrasi", yüzde 24.6'sı ise "dış güçler" yanıtını verdi.
TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU: "EKONOMİ"
Yurttaşlar ayrıca ülkedeki en önemli sorunun yüzde 66.9 ile ekonomik kriz ve üretimsizlik olduğunu söyledi. Onu yüzde 28.1 ile enflasyon ve hayat pahalılığı izledi.
Yurttaşların Türkiye'de gördüğü en önemli üçüncü sorun ise yüzde 13.1 ile eğitim sistemindeki sorunlar oldu.
Video Haberler
- Uçak biletlerine zam haberi geldi
- Büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru viral oldu
- Saldırının ardından mesleği bırakıyor
- KGM duyurdu: Tek şeride düşürülecek
- Akşener mikrofonu uzattı: Esnaf iktidara sert çıktı
- 132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’nda
- Kamyondaki 500 kovan arı yandı
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- Gaziantep’te 8 aylık havalimanı su akıtıyor
- Yeni 'tosuncuk' vakası: 40 bin mağdur
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 isim karşısında da kaybediyor!
- CHP'den İçişleri’nin 'YSK' tehdidine tepki
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
- Sigara ve alkol fiyatlarına dev zam beklentisi
- İkili arasındaki gerilim artıyor
- 'Erdoğan riskli bir oyun oynuyor...'
- 'Erdoğan'ın cemevinde olup olmadığını anlamak bile güç'
- İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na 'YSK' tehdidi
- Kulisler bunları konuşuyor...