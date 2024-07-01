Tarih verdi! Gazeteci Fatih Altaylı'dan zam iddiası

Elektrik fiyatlar için bir zam kararı daha alındığı açıklayan Altaylı şunları kaydetti:

"Çünkü BBDK’nın aldığı kararı biliyorduk. BBDK’dan bana gelen bilgide yaz sonuna doğru yüzde 35 ila 40 arası Aralık ayına doğru da yüzde 60’lık bir elektrik zammı yapılacağı bilgisi geldi. Ben de o yüzden söyledim bunu. Yaz sonu yapılacağına 2 ay öne çektiklerine göre acaba Aralık ayı yapmayı planladıkları zammı da 2 ay öne çekip Ekim’de falan yaparlar mı bilmiyorum. Ama bu daha antre, yapacaklar bir zam kararı daha alınmış onu çok net biliyoruz."