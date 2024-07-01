Tarih verdi! Gazeteci Fatih Altaylı'dan zam iddiası
Gazeteci Fatih Altaylı, elektriğe yaz sonunda bir zam daha geleceğini açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarına yüzde 38 zam yapıldığını duyurmuştu.
Zamla birlikte 100 kWh elektrik tüketilen bir eve 207,23 lira fatura gelecek.
EPDK'den yapılan açıklamada son dönemde enerji üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle, nihai elektrik perakende satış fiyatlarının güncellendiği aktarıldı.
Mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı açıklandı.
Zammın 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Gazeteci Altaylı elektriğe yapılan zammın sebebini ise şöyle açıkladı:
“Neden zammın yapıldığını biliyoruz. Dağıtım firmaları için yapıldı çünkü firmalar zarar ediyorlar. Hesapsız fiyatlarla hesapsız borçlanmalar dağıtım firmaları AKP’ye yakın bir takım işte o meşhur müteahhitlere satılmıştı bundan 10-1 5 sene evvel önce. Şimdi onlar artık dayanamaz hale geldiler. Çünkü zarar ediyorlar, kur farkı çok büyüdü yani aldıkları günkü kurla bugünkü kur arasında büyük fark var. Zammın amacı dağıtım firmalarının zararı kapatmak. Yani AKP’ye yakın müteahhitler daha az zarar etsinler diye."
Elektrik fiyatlar için bir zam kararı daha alındığı açıklayan Altaylı şunları kaydetti:
"Çünkü BBDK’nın aldığı kararı biliyorduk. BBDK’dan bana gelen bilgide yaz sonuna doğru yüzde 35 ila 40 arası Aralık ayına doğru da yüzde 60’lık bir elektrik zammı yapılacağı bilgisi geldi. Ben de o yüzden söyledim bunu. Yaz sonu yapılacağına 2 ay öne çektiklerine göre acaba Aralık ayı yapmayı planladıkları zammı da 2 ay öne çekip Ekim’de falan yaparlar mı bilmiyorum. Ama bu daha antre, yapacaklar bir zam kararı daha alınmış onu çok net biliyoruz."
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank’ın açıklamalara da değinen Fatih Altaylı, "Hani Bakan Varank diyordu ya o artmadı bu artmadı İstanbul’da şu fiyatı niye arttı falan diye. Bizde Varank’a buradan soralım ne arttı? Kömür fiyatı mı arttı? Yoo.. Güneş mi arttı, rüzgar fiyatı mı arttı elektriğe yüzde 38’lik zam yapıldı" ifadelerini kullandı.
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