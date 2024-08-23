Yabancılardan Türk lirası uyarısı! Dolarda yıl sonu tahminleri belli oldu

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2024 Cuma, 10:38
Yabancılardan Türk lirası uyarısı! Dolarda yıl sonu tahminleri belli oldu

Almanya merkezli bankacılık devi Commerzbank,  yıl sonu dolar/TL öngörüsünü paylaştı.

Yabancılardan Türk lirası uyarısı! Dolarda yıl sonu tahminleri belli oldu

Bankadan gelen açıklamalara göre, enflasyon beklentilerinin yükselmesi ve kamuoyunun ekonomiye ilişkin algısının kötüleşmesi nedeniyle Türk Lirası'nın daha da zayıflayacak.

Yabancılardan Türk lirası uyarısı! Dolarda yıl sonu tahminleri belli oldu

Commerzbank döviz analisti Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcıları anketine atıfta bulunarak, enflasyon beklentilerinin arttığını vurguladı.

Yabancılardan Türk lirası uyarısı! Dolarda yıl sonu tahminleri belli oldu

Ghose, Türkiye'de enflasyonu kontrol altına almak için maliye politikasının uzun bir ekonomik gerilemeyi kabullenmesi gerektiğini belirtti.

Yabancılardan Türk lirası uyarısı! Dolarda yıl sonu tahminleri belli oldu

Bu tür bir ekonomik yavaşlama olmadan, Merkez Bankası'nın faiz artırımları veya diğer düzenleyici reformlar yapmasının anlamsız kalacağını ifade eden analist, bu politikaların tek başına yeterli olmayacağını savundu.

Yabancılardan Türk lirası uyarısı! Dolarda yıl sonu tahminleri belli oldu

Ghose, dolar/TL kurunun mevcut 33,91 seviyesinden yıl sonuna kadar 35 TL seviyesine çıkmasını beklediğini belirtti.

Yabancılardan Türk lirası uyarısı! Dolarda yıl sonu tahminleri belli oldu

En Çok Okunan Haberler