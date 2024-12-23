Yeni memur maaşları ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor!
Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak? İşte zamlı maaşlarla ilgili tüm ayrıntılar...
Yeni yılın en önemli gündem maddelerinden biri, memur ve emeklilerin maaş zamları olacak. 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışlarının birleşimi, öğretmen, polis, hemşire ve mühendis gibi meslek gruplarındaki memur maaşlarını artıracak.
Zam oranları, 3 Ocak’ta kesinleşecek. Peki, bu zamlarla kim ne kadar maaş alacak? İşte 4C Emekli Sandığı kapsamındaki güncel maaş hesaplamaları...
SON VERİ BEKLENİYOR
Memur ve emeklilerin maaş zammı için aralık ayı enflasyon oranının açıklanması bekleniyor. TÜİK, 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da bu oranı duyuracak.
Temmuz ayında yapılan toplu sözleşme artışı yüzde 10 iken, Ocak ayında bu oran yüzde 6 olacak. Bu verilerle birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve milyonlarca kişinin maaşları yeniden belirlenecek.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI
5 aylık enflasyon: Yüzde 14,57
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 14,57
Memur enflasyon farkı: Yüzde 4,15
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
Toplam memur zammı: Yüzde 10,40
TAHMİNLER NE GÖSTERİYOR?
Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, enflasyonun yüzde 1,72 olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda, 6 aylık enflasyon yüzde 16,54 olacak. Buna göre:
Memur enflasyon farkı: Yüzde 5,95
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
Toplam memur zammı: Yüzde 12,31
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Tahminlere göre, en düşük memur maaşı 34 bin TL’yi aşacak. Memur emeklilerinde ise taban aylık 20 bin TL’ye yaklaşacak. Bu artışlarla en düşük maaşlar şu şekilde sıralanabilir:
En düşük memur maaşı:
Memur emeklisi: 17 bin 586 TL - 20 bin 494 TL
Memur: 39 bin 205 TL - 44 bin 31 TL
Meslek meslek zamlı maaşlar:
Şube Müdürü: 57.762 TL - 64.872 TL
Öğretmen: 47 bin 441 TL - 53 bin 280 TL
Polis Memuru: 52 bin 552 TL - 59 bin 21 TL
Uzman Doktor: 66 bin 174 TL - 74 bin 320 TL
Hemşire: 47 bin 60 TL - 52 bin 853 TL
Emekli maaşları:
Müsteşar: 63 bin 946 TL - 71 bin 817 TL
Öğretmen: 26 bin 338 TL - 29 bin 580 TL
Polis Memuru: 26 bin 338 TL - 29 bin 580 TL
SOSYAL YARDIMLAR DA ARTACAK
Memur zammına paralel olarak sosyal yardımlarda da artış yapılacak.
Yeni oranlarla:
65 yaş aylığı: 4 bin 181 TL - 4 bin 695 TL
Evde bakım desteği: 9 bin 77 TL - 10 bin 194 TL
Engelli aylığı (Yüzde 70 ve üstü): 5 bin 7 TL - 5 bin 623 TL
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