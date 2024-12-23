Yeni memur maaşları ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor!

Yeni memur maaşları ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor!

Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak? İşte zamlı maaşlarla ilgili tüm ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2024 Pazartesi, 17:56
Yeni memur maaşları ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor!

Yeni yılın en önemli gündem maddelerinden biri, memur ve emeklilerin maaş zamları olacak. 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışlarının birleşimi, öğretmen, polis, hemşire ve mühendis gibi meslek gruplarındaki memur maaşlarını artıracak. 

Yeni memur maaşları ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor!

Zam oranları, 3 Ocak’ta kesinleşecek. Peki, bu zamlarla kim ne kadar maaş alacak? İşte 4C Emekli Sandığı kapsamındaki güncel maaş hesaplamaları...

Yeni memur maaşları ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor!

SON VERİ BEKLENİYOR

Memur ve emeklilerin maaş zammı için aralık ayı enflasyon oranının açıklanması bekleniyor. TÜİK, 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da bu oranı duyuracak. 

Yeni memur maaşları ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor!

Temmuz ayında yapılan toplu sözleşme artışı yüzde 10 iken, Ocak ayında bu oran yüzde 6 olacak. Bu verilerle birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve milyonlarca kişinin maaşları yeniden belirlenecek.

Yeni memur maaşları ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor!

5 AYLIK ENFLASYON FARKI

5 aylık enflasyon: Yüzde 14,57

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 14,57

Memur enflasyon farkı: Yüzde 4,15

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Toplam memur zammı: Yüzde 10,40

Yeni memur maaşları ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor!

TAHMİNLER NE GÖSTERİYOR?

Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, enflasyonun yüzde 1,72 olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda, 6 aylık enflasyon yüzde 16,54 olacak. Buna göre:

Memur enflasyon farkı: Yüzde 5,95

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Toplam memur zammı: Yüzde 12,31

Yeni memur maaşları ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Tahminlere göre, en düşük memur maaşı 34 bin TL’yi aşacak. Memur emeklilerinde ise taban aylık 20 bin TL’ye yaklaşacak. Bu artışlarla en düşük maaşlar şu şekilde sıralanabilir:

En düşük memur maaşı:

Memur emeklisi: 17 bin 586 TL - 20 bin 494 TL

Memur: 39 bin 205 TL - 44 bin 31 TL

Yeni memur maaşları ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor!

Meslek meslek zamlı maaşlar:

Şube Müdürü: 57.762 TL - 64.872 TL

Öğretmen: 47 bin 441 TL - 53 bin 280 TL

Polis Memuru: 52 bin 552 TL - 59 bin 21 TL

Uzman Doktor: 66 bin 174 TL - 74 bin 320 TL

Hemşire: 47 bin 60 TL - 52 bin 853 TL

Yeni memur maaşları ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor!

Emekli maaşları:

Müsteşar: 63 bin 946 TL - 71 bin 817 TL

Öğretmen: 26 bin 338 TL - 29 bin 580 TL

Polis Memuru: 26 bin 338 TL - 29 bin 580 TL

Yeni memur maaşları ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor!

SOSYAL YARDIMLAR DA ARTACAK

Memur zammına paralel olarak sosyal yardımlarda da artış yapılacak.

Yeni oranlarla:

65 yaş aylığı: 4 bin 181 TL - 4 bin 695 TL

Evde bakım desteği: 9 bin 77 TL - 10 bin 194 TL

Engelli aylığı (Yüzde 70 ve üstü): 5 bin 7 TL - 5 bin 623 TL

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