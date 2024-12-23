Yeni memur maaşları ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Tahminlere göre, en düşük memur maaşı 34 bin TL’yi aşacak. Memur emeklilerinde ise taban aylık 20 bin TL’ye yaklaşacak. Bu artışlarla en düşük maaşlar şu şekilde sıralanabilir:

En düşük memur maaşı:

Memur emeklisi: 17 bin 586 TL - 20 bin 494 TL

Memur: 39 bin 205 TL - 44 bin 31 TL