Yeni yılda trafik cezaları belli oldu! İşte ceza miktarları...

Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 112.9 olarak belirlenmesiyle birlikte 2023 yılında trafik cezaları da belli oldu. En yüksek ceza 20 bin 977 lira ile uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaya kesilecek.

İşte tüm ceza miktarları...