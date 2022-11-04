Yeni yılda trafik cezaları belli oldu! İşte ceza miktarları...

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2022 Cuma, 12:18
<p>Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde<strong> 112.9 olarak</strong> belirlenmesiyle birlikte 2023 yılında trafik cezaları da belli oldu. En yüksek ceza <strong>20 bin 977 lira</strong> ile uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaya kesilecek.</p> <p><em><strong>İşte tüm ceza miktarları...</strong></em></p>

Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 112.9 olarak belirlenmesiyle birlikte 2023 yılında trafik cezaları da belli oldu. En yüksek ceza 20 bin 977 lira ile uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaya kesilecek.

İşte tüm ceza miktarları...

<p><strong>KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI</strong></p> <p>Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu.</p>

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI

Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu.

<p><strong>HIZ SINIRINI YÜZDE 50'DEN FAZLA AŞMANIN CEZASI</strong></p> <p>Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.</p> <p>Alkollu araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollu araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak.</p>

HIZ SINIRINI YÜZDE 50'DEN FAZLA AŞMANIN CEZASI

Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

Alkollu araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollu araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak.

<p><strong>EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI </strong></p> <p>Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi.</p>

EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI 

Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi.

<p><strong>ARAÇ SÜRERKEN TELEFON KULLANMANIN CEZASI</strong></p> <p>KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.</p>

ARAÇ SÜRERKEN TELEFON KULLANMANIN CEZASI

KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.

<p><strong>ALKOL TESTİNE İTİRAZ ETMEK </strong></p> <p>Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.</p>

ALKOL TESTİNE İTİRAZ ETMEK 

Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

<p><strong>YETKİSİ DIŞINDA SİREN KULLANMANIN CEZASI </strong></p> <p>Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL olacak.</p>

YETKİSİ DIŞINDA SİREN KULLANMANIN CEZASI 

Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL olacak.

<p><strong>EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK</strong></p> <p>Yurttaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 TL'ye yükselecek.</p>

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK

Yurttaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 TL'ye yükselecek.

<p><strong>DRİFT ATMAK </strong></p> <p>Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022 yılında 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, artışla birlikte 20 bin 342 TL oldu.</p>

DRİFT ATMAK 

Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022 yılında 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, artışla birlikte 20 bin 342 TL oldu.

<p><strong>UYUŞTURUCU MADDE ALARAK ARAÇ KULLANMAK</strong></p> <p>2023 yılında belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu. 2023 yılında bu suçtan ceza alanlar 20 bin 977 TL ceza ödeyecek.</p>

UYUŞTURUCU MADDE ALARAK ARAÇ KULLANMAK

2023 yılında belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu. 2023 yılında bu suçtan ceza alanlar 20 bin 977 TL ceza ödeyecek.

<p><strong>EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL ETMENİN CEZASI </strong></p> <p>Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye, takip mesafesine uymamak 196 TL'den 436 TL'ye, plakanın okunur olmasını engelleyecek değişikliklerij cezası 750 TL'den 1671 TL'ye yükseldi.</p>

EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL ETMENİN CEZASI 

Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye, takip mesafesine uymamak 196 TL'den 436 TL'ye, plakanın okunur olmasını engelleyecek değişikliklerij cezası 750 TL'den 1671 TL'ye yükseldi.

<p><strong>SAHTE PLAKA CEZASI </strong></p> <p>Araca sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 TL olurken, aracı plakasız kullanmak 2 bin 312 TL oldu.</p>

SAHTE PLAKA CEZASI 

Araca sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 TL olurken, aracı plakasız kullanmak 2 bin 312 TL oldu.

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