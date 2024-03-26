Garanti Bankası, 1.15 Milyar TL'lik Gecikmiş Alacaklarını 526 Milyon TL'ye Sattı!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 19:33

Güncelleme: 26.03.2024 - 19:33

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., tahsili gecikmiş alacak portföylerinin satışı ile ilgili önemli bir adım attı. Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirime göre, takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 29 Ocak 2024 ve 12 Şubat 2024 tarihleri itibarıyla 1.147.910.095,73 TL olan; kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türlerindeki tahsili gecikmiş alacaklarını, faizleri ile birlikte iki portföy halinde toplamda 525.800.000,00 TL'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ'ye satışını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu satış işlemi, bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacakların yönetimi ve portföy satışı uygulamaları açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Garanti Bankası tarafından yapılan bu satış, bankanın bilançosunu güçlendirme ve risk yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.