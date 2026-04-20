Garanti Bankası’nı alarak Türkiye’ye yatırım yapan İspanyol BBVA’dan uyarı: Enflasyon en kritik risk

Garanti Bankası’nı satın alan İspanyol Bankası BBVA’nın üst düzey yöneticisi Onur Genç, Türkiye’nin en kritik sorununun enflasyon olduğunu belirterek “Bu konuyu çözmeden geri kalan hiçbir şey kolay kolay düzelmeyecek. Enflasyonu düşürme programı dirayetle sürdürülmeli” dedi.

2018 yılında İspanya’nın ikinci büyük bankasının başına üst düzey yönetici olarak gelen Onur Genç, Türk basınını bankanın Madrid’deki merkezinde konuk etti. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, genel müdür yardımcıları Ceren Acer Kezik ve İlker Kuruöz’ün de katıldığı toplantıda bankanın hem dünyada hem de Türkiye’de büyüme stratejileri anlatıldı. Ortadoğu’daki savaş krizinin etkilerinden yapay zekâya kadar çeşitli konularda gelişmeleri anlatan BBVA yönetimi, Türkiye’deki varlığını “uzun vadeli ve stratejik” olarak tanımladı.

“Savaş ve komplikasyonları geçici. ABD’de seçim var. Savaşın devam etmesinin kimseye faydası yok diyen Onur Genç, “Ortadoğu krizi kısa sürede bitebilir diyorsunuz ama Türkiye ekonomisine kalıcı bir takım hasarları olacağı da gündemde. Türkiye için en önemli finansal risk nedir” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Şu anda Türkiye’nin en büyük problemi enflasyon. Bu konuyu çözmeden geri kalan hiçbir şey kolay kolay düzelmeyecek. Çünkü enflasyon düşmezse faiz düşmez, faiz düşmezse ülkenin büyümesi ilerlemez, yatırım yapılmaz. Bu savaşın etkisi petrol fiyatları. Kriz sürerse hükümet sonuna kadar destekleyemez ülkeyi etkiler. Bu nedenle enflasyonu aşağı çekmek için programın, dirayetin devam etmesi lazım. Enflasyon aşağı gelmeden ülkeyi normal patikasına ulaştıramayız.”

GETİRİ NEGATİF

Yüksek enflasyonun Garanti BBVA’nın performansını da etkilediğini söyleyen Genç, yatırımdan memnun olduklarını, bankanın rekabete göre güçlü olduğunu ancak hissedar perspektifinden bakıldığında durumun çok parlak olmadığını belirtti. Genç, “Türkiye’de bankacılık sektöründe nominal getiriler yüksek görünse de enflasyonun altında sermaye getirisi varsa para kazanmıyorsun sonuçta” dedi. Bu durumda “Türkiye’nin hala yüksek potansiyelli bir pazar olup olmadığı” sorusuna Genç’in yanıtı şöyle oldu:

“Türkiye BBVA için hâlâ yüksek potansiyelli bir ülke. Çünkü biz uzun vadeli bakıyoruz her şeye. Girdiğimiz bir ülkeden kolay kolay çıkmayız. Çok önemsediğimiz çok başarılı bir bankamız var. Ama bizim beklentimiz daha da iyi olsun yönünde.”

Genç, savaş nedeniyle Dubai’den çıkacağı iddia edilen finansman konusunda ise “Bankacılık sisteminin dışında olmaz oradaki para. Dünya sisteminin içerisinde çok büyük bir para yok” dedi.

Genç, sürdürülebilirlik konusunun önemli olduğunu dile getirerek, “2029’a kadar 700 milyar Avro değerinde finansman sağlama hedefimiz var. Tamamen kredi vermeyi durdurduğumuz başlıca alan kömür tarafı. Çimento, çelik, otomotiv, havacılık gibi sektörlerde somut azaltım hedefleriyle ilerliyoruz” diye konuştu.

Bu arada aldığı bankaların adını BBVA olarak değiştiren İspanyol grubun Türkiye için adımını Genç şöyle açıkladı: “Garanti güçlü bir marka. Şu anda böyle bir planımız yok.”