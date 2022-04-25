Garanti BBVA kârını üçe katladı

25 Nisan 2022 Pazartesi, 11:29

Garanti BBVA'nın ilk çeyrek sonuçları da önceki yıla göre oldukça pozitif gerçekleşti. Banka yılın ilk çeyreğinde 8,2 milyar TL net dönem kârı elde etti. Bir önceki yıl bankanın ilk çeyrek kârı 2,68 milyar lira olarak kaydedilmişti. Bankanın ilk çeyrekte net faiz geliri 13,2 milyar TL oldu. 2021 ilk çeyrekte bu rakam 6,3 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde net ücret ve komisyon geliri ise 2,95 milyar TL olarak kaydedildi.

YILLIK BAZDA KÂRINI YÜZDE 206 ORANINDA ARTIRDI



Garanti BBVA, kârını çeyreksel bazda yüzde 107, yıllık bazda ise yüzde 206 oranında artırdı. Böylece banka bu çeyrekte tarihinin en yüksek çeyreksel kârını elde etti. Genel göstergelere göre; bankanın TL kredi büyümesi yüzde 17 artışla 309, 5 milyar TL’ye çıktı.

Ortalama özkaynak karlılığı yüzde 19’dan yüzde 37,4’e, ortalama aktif karlılığı ise yüzde 2,3’ten yüzde 4,1’e yükseldi.

Bankanın bilançosundaki toplam serbest karşılıkları 7,5 milyar TL olurken, ana sermaye yeterlilik oranı yüzde 13,9, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 16,8 seviyesinde gerçekleşti. Garanti bankası 851 milyar TL’lik aktiflerinini yüzde 55,7’sini oluşturan canlı kredilerinde; TL büyümesi bu çeyrekte yüzde 17, yabancı para cinsi büyümesi ise yüzde 4 oldu. Bankanın takipteki krediler oranı ise bir önceki çeyrek yüzde 3,8 seviyesinde iken, bu çeyrek yüzde 3,4’e geriledi.

SERMAYE YETERLİLİK ORANI YÜZDE 15,7’DEN YÜZDE 16.8’E ÇIKTI

Banka bu çeyrekte TÜFE'ye endeksli tahvil gelirlerinin çeyreksel bazda yüzde 41 oranında artırarak 3,41 milyar TL’ye yükseltti. Bankanın TÜFE’ye endeksli varlıklarının büyüklüğü 53 milyar TL’ye yükselirken, yüzde 40 ile değerlendi. Yılın ilk çeyreğinde swap maliyetleri dahil net faiz marjı yüzde 6,6 olurken; çekirdek marj yüzde 4,4, TÜFE'ye endeksli varlıkların etkisi yüzde 2,2 oldu. Kredi büyümesiyle birlikte azalan fonlama maliyetlleri kümülatif olarak marj büyümesini destekledi.

Bu çeyrekte beklentilerin üzerinden aktivite komisyon artışı ile banka nezdinde sonuçlandı. Garanti Bankası yılın ilk çeyreğinde çeyreksel bazda yüzde 21, yıllık bazda ise yüzde 59 büyüme ile toplamda 2,95 milyar TL net ücret ve komisyon geliri elde etti.

Net ücret ve komisyonlar tarafında yüzde 45,4 ile ödeme sistemleri kırılımın en büyük paydaşı oldu. Bankanın operasyonel giderleri yüzde 14 kur etkisiylede birlikte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 57 artışla 4,4 milyar TL’ye ulaştı.

BDDK geçici önlemleri olmadan sermaye yeterlilik oranı bu çeyrekte yüzde 15,7’den yüzde 16.8’e çıktı. Değerleme farkı ve net kâr sermaye yeterlilik rasyosu gelişimine en önemli katkıyı sağlayan iki kalem oldu. Bundan önceki çeyreklerde serbest karşılık ayıran banka bu çeyrekte herhangi bir serbest karşılık ayırmadı.