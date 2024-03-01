Gayrimenkul uzmanı anlattı: İstanbul'da eşyalı ev devri bitti

Özellikle büyükşehirlerde Airbnb sistemiyle kısa süreli veya turizm amaçlı kiralanan eşyalı evler sistemden çıkıyor. Evini Airbnb'den çıkaran mülk sahipleri dairelerini mobilyalı eşyalı diye kiralamaya geçtiler ancak artık eşyalı ev arayan kitle yok. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 18:27
Gayrimenkul uzmanı anlattı: İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
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Konutların turizm amaçlı kiralamasına ilişkin sınırlamalar getiren yasal düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gayrimenkul uzmanı ve İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, düzenleme sonrası İstanbul’daki emlak piyasasını anlattı.

Habertürk’ten Esra Toptaş’a konuşan Araç, şöyle konuştu:

“Airbnb Sistemiyle kısa süreli veya turizm amaçlı kiralanan evler sistemden çıkıyor. Bu nedenle İstanbul gayrimenkul piyasası, kiraya verilemeyen eşyalı dairelerle doldu. Söz konusu yasal düzenleme, konut kiralamayı düzenli ve denetlenebilir hale getirerek, mülk sahiplerini ve kiracıları korumayı amaçlıyor. Piyasadaki ev bulma zorluğu yaşatan bu sistemin turistik tesislere zarar vermesi bu şekilde engellenmiş oldu. Aynı zamanda daralan kiralık konut piyasasının genişlemesi de bu şekilde sağlanmış olacak.”

 

"EŞYALI EV ARAYAN KİTLE ARTIK YOK"

Yakın zamanda bu eşyalı dairelerin boş eve dönüştürülerek kiralık ev piyasasında arz artışına sebep olacağını anlatan Şenay Araç, “Evini Airbnb’den çıkaran mülk sahipleri dairelerini mobilyalı eşyalı diye kiralamaya geçtiler ama piyasada eşyalı daire o kadar çok ki… Boş daire bulamazken piyasa şimdi eşyalı dairelerle doldu. Fakat bu daireleri tutacak ne yabancı ne aile ne öğrenci ne de bekar var. Eşyalı ev arayan kitle artık yok. Daireler kiraya verilemediği için boşta kaldı” dedi.

Şenay Araç bu darboğazı aşmak için bugünlerde mülk sahiplerinin yeni bir yönteme başvurduğuna da dikkat çekti:

“Birkaç mülk sahibi evindeki eşyaları ucuz depolara taşıdı, evini boşalttı, fiyatını geri çekti. Makul fiyatta boş evi hızlı bir şekilde kiraya verdi. Yasa henüz yeni. Denetimi henüz tam başlamadı. Bu nedenle hala Airbnb’de evlerini kiraya vermeye çalışanlar var ama zamanla bunlar da kalmayacak.”

"PİYASAYA YENİ BOŞ EVLER GELECEK"

Önümüzdeki günlerde daha çok eşyalı evin boşaltılarak boş şekilde piyasaya sürüleceğini anlatan Şenay Araç “Bu yüzden piyasaya yeni boş evler gelecektir. Şu an elimizde dört adet mobilyalı ev var, yaklaşık dört aydan beri kiralanmıyor. Bu evlerin de boşaltılarak boş ev sistemine geçeceğini tahmin ediyoruz” dedi.


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