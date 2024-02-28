Antalya’da evlerin kapısı kısa dönemli kiralamaya kapanıyor mu?

Yayınlanma: 28.02.2024 - 18:21

Güncelleme: 28.02.2024 - 18:24

Cumhuriyet’e konuşan sektör temsilcilerinden Antalya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ali Bahar 2023 yılında otellerde beklenen doluluğun gerçekleşmemesinin nedeninin günübirlik kiralamalar olduğuna işaret ederken; Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Kaan Kavaloğlu yasanın özellikle Antalya’da evlerini kiraya veren yabancıların denetim altına alınması hem de vergi kaçağının önlenmesi bakımından memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ev sahipleri ise yasadan otelciler kadar memnun değil. Kiracının kimliğinin emniyete bildirilmesi ve vergilendirme gibi yasadaki pek çok şartı yerine getirebileceklerini ancak apartmandaki tüm kat maliklerinden firesiz izin almakta zorlandıklarını dile getiriyorlar.

“KOMŞULARIN YARISI YURTDIŞINDA, ONAY ALMAM MÜMKÜN DEĞİL”

Antalya’da kısa dönemli kiralama yapmak için pek çok eve yatırım yapan gayrimenkul uzmanı Murat Parsak, komşuların tümünün iznini alma şartını yerine getiremediğini söyleyerek “Kiralama yaptığım sitede 40 daire var yarısı Rusya’da yarısı İran da. Yasanın çıktığı 1 Ocak’tan beri kendilerine ulaşamıyorum. Bunlardan imza almamız mümkün değil. İmza alamadığımız için yasa çıktığından beri ev boş. Herhangi bir gelir sağlayamıyoruz” dedi.

“DÜZENLEME KAZANCI VERGİLENDİRMEDEN UZAK ÇÜNKÜ KAZANCI ENGELLİYOR”

Kısa dönemli ev kiralama internet uygulaması AIRBNB’nin Antalya Ev Sahipleri Lideri Farkın Furkan Başkak da “Apartman yıkım kararında oy çokluğu aranırken böyle bir durumda oy birliği aranması mantıklı değil. Biz yasada bir esnetme ile komşuların oy birliği yerine oy çokluğu kiralama yapılabilmesi için yeterli olmasını talep ediyoruz. 10 kişilik bir apartmanda 1 kişinin reddi yüzünden bu eve yatırım yapanların gelir elde etmesi önleniyor. Antalya’da AIRBNB kayıtlarında yüzde 90’lara varan bir düşüş var, bu yüzde 90’lık bir vergi kaybı anlamına geliyor. Dolayısıyla yasanın vergilendirme amacı burada anlamsızlaşıyor” dedi.

“BİZE GELMEYEN TURİST OTELLERE GİTMEYECEK ÜLKE DEĞİŞTİRECEK”

Turistlere kısa dönemli ev kiralayanların Antalya’da otellere rakip olmadığını öne süren Başkak “Biz deneyim odaklı konaklama hizmeti sağlıyoruz, bizim turist kitlemiz daha farklı otellerden. Biz şehir otellere, küçük otellere rakip değiliz. Müşteri kitlemiz aile ya da arkadaş grubu. Onlar otel odasında kalmak istemiyor, otel odası onlar için küçük. Bizim müşterimiz mahallelerde daha lokal hayata karışmak istiyor. Bence otellerin bizi rakip olarak görmesi anlamlı değil, bize gelmeyen müşteri onlara gitmeyecek, ülkeleri değiştirecekler” dedi.

“KOMŞUSUNA KISA DÖNEMLİ KİRALAMAYA İZİN VERMEK ŞİKAYET HAKKINDAN FERAGAT ANLAMINA GELMEZ”

Kısa dönemli kiralama ile ilgili gerek izin almak isteyen gerekse izni istenen müvekkillerinden pek çok soru aldıklarını söyleyen Avukat Gül Ceyda Topal da yasanın koyduğu şart ile ilgili “İnsanlarda, ben bu izni verdiğimde şikâyet edemeyecek miyim gibi bir algı var. Konunun bununla ilgisi yok. Konutunuzda bir sıkıntı yaşarsanız bunun sebebi ne olursa olsun yasadan önce olan şikâyet hakkınız, bu savcılık olabilir, karakola gidip şikâyet, gürültü kabahat kanuna aykırılık ne olursa olsun, tüm haklarınız devam ediyor. Bu izni verince siz rahatsızlığı sineye çekmeyi onaylamış olmuyorsunuz” uyarısını yaptı.