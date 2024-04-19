Gebze’de Mersen işçileri greve çıktı

Yayınlanma: 19.04.2024 - 11:48

Güncelleme: 19.04.2024 - 11:48

Fransız sermayeli Mersen’de, işçiler yaklaşık 2 yıldır sendika ve toplu sözleşme hakları için mücadele ediyorlar.

X hesabından paylaşım yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, “Dünya çapında 33 ülkede 50 den fazla üretim tesisi bulunan Fransız şirketin işçileri yaklaşık 2 yıldır sendika ve toplu sözleşme hakları için mücadele ediyorlar. Sendikal haklarımızı tanımayan ‘Fransız’ patrona karşı; gün, grev boylarında ekmek ve hak mücadelesini büyütme günüdür” ifadelerini kullandı.

“MERSEN İŞÇİLERİ, SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEK”



Konuyla ilgili sendikadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



“Sendikamız, savunma sanayii için elektrikli motor kömürü üreten, 60 civarında işçinin çalıştığı Mersen iş yerinde Ekim 2022’de örgütlenmiş ve bakanlıktan çoğunluk tespitini almıştı. İşverenin yetkimize itiraz etmesi sonucu süren dava, sendikamızın lehine sonuçlandı. Yasal toplu sözleşme sürecinin başladığı iş yerinde işveren, toplu sözleşme için masaya oturma çağrımızı karşılıksız bırakarak görüşmelere katılmadı. Arabuluculuk süreci devam ederken baskılarını daha da artıran işveren, ‘Sendikadan vazgeçin, sendika buraya asla giremez, devlet bizim arkamızda’ gibi söylemlerle üyelerimizi yıldırmaya çalıştı.

Sendikal örgütlülüğe tahammülsüzlük nedeniyle şubat ayında 4 üyemizi işten çıkararak sendika düşmanı uygulamalarına bir yenisini ekledi. İşverenin örgütlenme hakkımızı hedef alan bu hukuk tanımaz tutumuna üyelerimizin ve sendikamızın yanıtı, direniş oldu. 4 işçinin işten çıkarılması üzerine üyelerimiz, yasal ve anayasal haklarına sahip çıkmak için fabrika içerisinde demokratik tepkilerini ortaya koydu. Mersen işçileri, yaklaşık 2 yıldır sendika ve toplu sözleşme hakları için mücadele ediyorlar. Tüm diyalog çağrılarımıza olumsuz yanıt veren, toplu sözleşme görüşmelerine katılmayan işveren anayasal hakkımız olan sendikalaşma hakkımızı tanımadı. Gebze 1 No’lu şubemizde örgütlü Mersen işçileri, bugün sendikal hak, ekmek ve iş mücadelesini büyütmek için; grev dedi. Mersen işçileri, işleri, aşları ve sendikal hakları için sonuna kadar mücadele edecektir. Grev kazanacak”