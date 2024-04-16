Lezita grevine jandarmadan çok sert müdahale: 8 işçi hastanede, 18 kişi gözaltında

Yayınlanma: 16.04.2024 - 19:42

Güncelleme: 16.04.2024 - 19:42

Abalıoğlu Grubuna ait Lezita’da, işverenin toplu sözleşme masasına oturmaması üzerine greve giden işçiler 41 gündür hakları için direniyor.

Kolluk güçleri, gün boyu fabrika önünde direnen işçilere akşam saatlerinde müdahale etti. 15 işçi ve 3 sendika yöneticisi gözaltına alındı. Jandarmanın müdahalesinde yaralanan 8 işçi ise hastaneye kaldırıldı.