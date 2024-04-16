Lezita grevine jandarmadan çok sert müdahale: 8 işçi hastanede, 18 kişi gözaltında

Jandarma, Letiza'da greve çıkan işçilere bu akşam saatlerinde çok sert müdahale etti. Müdahalede 18 işçi gözaltına alınırken, 8 işçi hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 19:42
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Abalıoğlu Grubuna ait Lezita’da, işverenin toplu sözleşme masasına oturmaması üzerine greve giden işçiler 41 gündür hakları için direniyor.

 

Kolluk güçleri, gün boyu fabrika önünde direnen işçilere akşam saatlerinde müdahale etti. 15 işçi ve 3 sendika yöneticisi gözaltına alındı. Jandarmanın müdahalesinde yaralanan 8 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

 


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