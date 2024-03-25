Kanadalı öğrencilerden İsrail'e tepki: Açlık grevine başladılar

Kanada’da McGill Üniversitesinden öğrenciler, okulun İsrail bağlantılı şirketlerden 20 milyon dolarlık yatırımını çekmesi talebiyle açlık grevi yapıyor.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 08:04
Kanadalı öğrencilerden İsrail'e tepki: Açlık grevine başladılar
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Guardian’ın haberine göre, üniversitenin internet sitesinde yer alan belgelerde İsrail'e savaş uçağı satan Lockheed Martin ve Fransız hava ve savunma şirketi Safran gibi şirketlerde yatırımları olduğu görülen Mcgill Üniversitesinin öğrencileri, 3 hafta önce açlık grevine başladı.

Öğrenciler, uzun süredir devam eden grevle üniversitenin İsrail bağlantılı şirketlerdeki 20 milyon dolarlık yatırımını çekmesini talep ediyor.

Açlık grevinin 35. gününde olan öğrenci Rania Amine, "McGill Üniversitesi bize başka seçenek bırakmadı çünkü barışçıl protestoları, kampüsteki öğrenci grupları tarafından gerçekleştirilen eylemleri görmezden geliyorlar" dedi.

Üniversitenin kendilerini bu aşırı eylem biçimini benimsemeye; sağlıklarını ve hayatlarını tehlikeye atmaya ittiğini belirten Amine, "Okul ücretlerimizi bu şekilde yatırım yapmak için kullanmalarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu onlara anlatmak istedik" diye konuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bu eyleme katılan öğrencilerin durumlarından endişe duyulduğu ifade edildi.

Öğrencilerin üniversite politikalarının bu şekilde belirlenmeyeceğini anlamalarını umdukları kaydedilen açıklamada, "McGill, üniversite politikası ve yasalar çerçevesinde ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü hakkına saygı duymaktadır. Defalarca (protestocu öğrencilerle) doğrudan görüşmeyi teklif ettik. Şu ana kadar reddetmiş olsalar da bu teklifimiz hala geçerlidir” denildi.


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