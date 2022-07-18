Geçen 184.5, geçmeyen 590 TL ödüyor

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:07

Osmangazi Köprüsü'nde araç geçiş rekoru kırıldığı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Osmangazi Köprüsü’nde günlük 40 bin araç geçiş garantisi var. Ayrıca köprüden geçen otomobiller geçiş için 184.5 TL ödüyor. Ancak köprünün garanti ödeme tutarı ise 41.25 dolar + yüzde 8 KDV olarak belirlendi. Yani mevcut dolar kuru (17.40 TL) ile köprüden geçen her araç kendi 184.5 TL’sini ödüyor, köprünün garanti ücret bedeli ise 775 lira olduğu için 590.67 TL'lik fark ise devletin kasasından çıkıyor. Yani devlet, geçen 40 bin araç için mevcut kurla 23 milyon 626 bin TL günlük ödeme yapıyor.

KÖPRÜLERDE ADET DIŞINDA ÖDEME GARANTİSİ DE VAR

Kuzey Marmara Otoyolu’ndan erişilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de benzer bir uygulama yapılıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde garanti edilen günlük araç geçiş sayısı 135 bin adet. Köprüden yılda 49 milyon 500 bin araç geçiş garantisi verildi. Köprünün şu an geçiş ücreti otomobillerde 19 TL olarak uygulanıyor. Ancak garanti fiyat 50 TL (17,40 mevcut dolar kuru ile 52,20 TL) ve günlük 135 bin araç geçtiğinde işletmeci şirkete, günlük 4 milyon 185 bin TL bütçeden ödeme yapılıyor. Aynı durum Çanakkale Köprüsü’nden de geçerli. Günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen köprüden yıllık 16 milyon 500 bin araç için garanti verildi. Köprünün geçiş ücreti 200 TL ancak garanti edilen bedel 300 TL. Yani her araç için devletin kasasından 100 TL çıkıyor. Yani şirkete geçen 45 bin araç için de 4 milyon 500 bin TL günlük ödeme yapılıyor.