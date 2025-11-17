Geçen hafta rekor seviyede yükselmişti: Altın haftaya düşüşle başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Kasım 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Küresel piyasalarda ons altın geçen hafta 4 bin 4 ile 4 bin 245 dolar arasında sert dalgalanmalar yaşadı. Yoğun volatilitenin ardından cuma günkü işlemler 4 bin 85 dolar dan kapandı. Haftanın son iki gününde satış baskısı belirginleşse de ons fiyatı toplamda y üzde 2,11 ’lik artışla haftayı artıda bitirdi.

ALTIN F İYATLARINDA G ÜNCEL TABLO

Altın fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik hem yurtiçinde hem de küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinde yurttaşların en çok aradığı soru yine “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” oldu.