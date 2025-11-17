Cumhuriyet Gazetesi Logo
Geçen hafta rekor seviyede yükselmişti: Altın haftaya düşüşle başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Kasım 2025 Pazartesi altın fiyatları…
17.11.2025 09:54:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
17 Kasım 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Küresel piyasalarda ons altın geçen hafta 4 bin 4 ile 4 bin 245 dolar arasında sert dalgalanmalar yaşadı. Yoğun volatilitenin ardından cuma günkü işlemler 4 bin 85 dolardan kapandı. Haftanın son iki gününde satış baskısı belirginleşse de ons fiyatı toplamda yüzde 2,11’lik artışla haftayı artıda bitirdi.

Yeni haftaya girişte ise ons altın (TSİ 07.15 itibarıyla) 4 bin 84 dolar düzeyinde “sınırlı negatif” bir açılış görüntüsü veriyor.

ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL TABLO

Altın fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik hem yurtiçinde hem de küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinde yurttaşların en çok aradığı soru yine “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” oldu.

17 Kasım 2025 Pazartesi sabahına ait güncel altın fiyatları şöyle:

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 556 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 469 TL
  • Cumhuriyet altını: 37 bin 731 TL
  • Ons altın: 4 bin 83 dolar
  • Yarım altın: 18 bin 926 TL
  • Tam altın: 37 bin 604 TL
  • Gremse altın: 94 bin 300 TL
