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Geçen sene TMSF'ye devredilmişti: Bankpozitif'in yeni sahibi belli oldu

Geçen sene TMSF'ye devredilmişti: Bankpozitif'in yeni sahibi belli oldu

4.06.2026 16:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Geçen sene TMSF'ye devredilmişti: Bankpozitif'in yeni sahibi belli oldu

TMSF yönetimindeki Bankpozitif’in Efor Holding’e devrine Rekabet Kurulu’ndan onay çıktı. Kurul, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında mart 2025'te PayFix mülkiyetindeki yüzde 79'luk hissesinin kontrolü TMSF’ye devredilen Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası’nın tek kontrolünün Efor Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine resmi izin verdi.
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) 17 Mart 2025 tarihinde devredilen Bankpozitif’in yeni sahibi belli oldu. Bankanın hisselerinin devrine ilişkin süreçte, Efor Holding’in Bankpozitif’in kontrolünü devralmasına izin verildi.

REKABET KURUMU DEVİR İZNİNİ AÇIKLADI

Rekabet Kurumu tarafından bugün yapılan açıklamada, Bankpozitif’in kontrolünün Efor Holding tarafından devralınmasına onay verildiği bildirildi.

Açıklamada, "7145 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 2. maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak görevlendirildiği Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ sermayesinin belirli bir kısmının ve tek kontrolünün Efor Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi." ifadeleri kullanıldı.

HİSSELERİ TMSF’YE DEVREDİLMİŞTİ

BDDK tarafından 17 Mart 2025 tarihinde alınan kararla, Bankpozitif’in Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü hariç ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verilmişti.

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