Geçen yıl, ‘yeşil kart’ta poliçe sayısı yüzde 23, prim yüzde 4 arttı: Yurtdışı ‘trafik’ canlı

Yayınlanma: 25.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.03.2025 - 04:00

Yurtdışına çıkan araçlara sigorta olanağı sunan “yeşil kart”la ilgili 2024 yılı sonuçları, bu branştaki pazarın güçlendiğini ortaya koydu.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun (TMTB) yayımladığı yeşil kart “uluslararası motorlu taşıt sigortası” verilerine göre 2024’te, 2023 yılına kıyasla poliçesi sayısı yüzde 22.9 artışla 249 bin 530 adet, net toplam prim üretimi ise yüzde 4 artışla 48.2 milyon Avro oldu. Ancak ortalama prim yüzde 15.4 düşüşle 193 Avro’da kaldı. Poliçe sayısı ve primin en çok arttığı ay ise sırasıyla yüzde 46 ve yüzde 22.4 ile temmuz ayı.

Buna karşın, yine 2024’te ödeme yapılan hasar dosyası sayısı yüzde 11.6 artışla 5 bin 756 adet olurken toplam ödeme tutarı yüzde 7.2 düşüşle 26.8 milyon Avro oldu. Ortalama hasar ödemesi de yüzde 16.8 düşüşle 4 bin 658 Avro’ya indi. Bu kapsamında dosya sayısı, toplam ödeme ve ortalama ödemenin en çok arttığı ay yüzde 34, yüzde 90 ve yüzde 41.8 ile yine temmuz oldu.

ALMANYA İLK SIRADA

Bunun yanında Avro bazında prim üretiminde yüzde 64.1’lik payla ilk sırada otomobiller yer alırken hasarla ilgili ödenen tazminatlar açısından liderlik yüzde 88.8’lik payla çekicilere ait. Geçen yıl yapılan hasar ödemelerinin ülke dağılımına bakıldığında ise yaklaşık 10 milyon Avro ile Almanya’nın ilk sırada olduğu görülüyor. Bu ülkeyi 2.8 milyon Avro ile Bulgaristan, 2.5 milyon Avro ile Romanya, 2 milyon Avro ile İngiltere, 1.5 milyon Avro ile İtalya takip ediyor. Öte yandan yeni yılın iki ayında 30 bin 187 poliçe ile 7 milyon Avro’luk prim üretildi. Ortalama prim 232 Avro. Ödenen hasar ise 904 dosya ile 5.1 milyon Avro. Ortalama 5 bin 587 Avro.