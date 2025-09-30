Geçen yıla göre yüzde 7.5 oranında yükseliş var: Bir yanda işten çıkarma, bir yanda icra

CHP TBMM Grubu’nun raporuna göre, icra dairelerine 1 Ocak - 27 Eylül günleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 7.5 oranında artarak 7 milyon 435 bine yükseldi. İcra dairelerine 2024 yılında bu dönemde 6 milyon 914 bin dosya gelmişti. Aynı günler arasında 5 milyon 49 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Sonuçlanan dosya sayısı geçen yıla göre 289 bin azaldı.

24.6 MİLYON DOSYA

UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 27 Eylül itibariyle 24 milyon 641 bine çıktı. Derdest dosya sayısı son bir yılda net olarak 1 milyon 758 bin adet arttı.

1.1 MİLYON KİŞİ ATILDI

Raporda, gerçek işsizlik oranının temmuz itibariyle yüzde 29.6, gerçek işsiz sayısının da 12 milyon 63 bin kişiyi bulduğuna dikkat çekilirken, “Türkiye’de yılın ilk sekiz aylık döneminde en az 1 milyon 185 bin 735 kişi işinden çıkarıldığı için işsizlik ödeneği alabilmek umuduyla İş-Kur’a başvurdu” denildi.

Rapora göre, İş-Kur’a yapılan başvurular geçen yılın aynı dönemine göre 122 bin 309 kişi arttı. İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarının oldukça ağır olması yüzünden aynı dönemde sadece 579 bin 26 kişiye işsizlik ödeneği bağlanabildi. Resmi işsiz sayısının bile 3 milyona yakın seyrettiği bir dönemde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sadece 495 bin 408 işsize işsizlik ödeneği verildiğine işaret edilen raporda, şöyle denildi: “İşsizlerin yeterince yararlanamadığı, buna rağmen gelirlerinin büyük bölümü işveren teşviki ve benzeri adlarla işsizlik sigortası ile ilgisi olmayan alanlara harcanan İşsizlik Sigortası Fonu’nun parasal birikimi ise son bir yılda 225.5 milyar lira artarak 517.2 milyar liraya yükseldi.”