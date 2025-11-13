Geçim krizi tırmanıyor: Yoksulluk sınırı 93 bin TL'yi aştı!

Birleşik Metal-İş’e bağlı BİSAM'ın hesaplamalarına göre, Ekim 2025’te dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık gıda harcaması 26 bin 925 lira olarak belirlendi. Bu tutar yalnızca gıda için gereken minimum harcama miktarını ifade ediyor.

Açlık sınırı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, yoksulluk sınırı ise 93 bin 135 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, ısınma ve eğlence gibi diğer temel ihtiyaçları da kapsayan toplam harcamayı gösteriyor.

AİLE BİREYLERİNE GÖRE GIDA HARCAMASI

Sağlıklı beslenmek için aile bireylerinin alması gereken kalori miktarı ve gıda gereksinimleri farklılık gösteriyor. Buna göre aylık gıda harcamaları şöyle:

Yeti şkin erkek: 7 bin 528 lira

Yetişkin kadın: 7 bin 147 lira

15-18 yaş gen ç: 7 bin 518 lira

4-6 ya ş çocuk: 4 bin 733 lira

Toplamda dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gereken minimum gıda harcaması 26 bin 925 lira olarak tespit edildi.

GÜNLÜK HARCAMALARDA EN YÜKSEK MALİYETLİ ÜRÜNLER

Ekim 2025’te günlük harcama açısından en yüksek maliyet grubunu 257 lira ile meyve ve sebze oluşturdu. Bunu 231 lira ile süt ve süt ürünleri, 176 lira ile et, tavuk ve balık grubu izledi. Ekmek için günlük harcama 80 lira, katı ve sıvı yağ için 47 lira, yumurta için 18 lira ve şeker, bal, reçel, pekmez için 23 lira olarak hesaplandı.

Meyve-sebze grubunun toplam harcamadaki payı yüzde 28,69 ile birinci sırada yer aldı. Et, yumurta ve kurubaklagil yüzde 26,55 ile ikinci sıradayken, süt ve süt ürünleri yüzde 25,79 pay aldı. Ekmek ve tahıl grubu yüzde 11,23, diğer gıda harcamaları ise yüzde 7,75 olarak gerçekleşti.

TEK BAŞINA YAŞAYAN KİŞİ İÇİN YOKSULLUK SINIRI

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi ile temel yaşam giderlerini karşılayabilmesi için aylık harcaması gereken toplam tutar 43 bin 292 lira olarak hesaplandı.

Açlık ve yoksulluk sınırları, BİSAM tarafından her ayın 12’sinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Hesaplamalarda Türkiye’ye özgü beslenme kalıbı, TÜİK harcama gruplarına göre endeks rakamları ve güncel piyasa fiyatları kullanıldı. Ekmek fiyatları İstanbul Halk Ekmek’ten, sebze-meyve fiyatları zincir marketlerin internet fiyatlarından alınmıştır.

Bireylerin günlük kalori gereksinimleri ise şu şekilde belirlenmiştir:

4-6 yaş çocuk: 1.963 kalori

15-18 ya ş gen ç: 3.244 kalori

Yeti şkin erkek: 2.953 kalori

Yetişkin kadın: 2.658 kalori

Bu veriler doğrultusunda açlık sınırı, dört kişilik bir ailenin gıda harcamasına; yoksulluk sınırı ise toplam hanehalkı tüketim harcamasına göre hesaplanmıştır.