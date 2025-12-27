Geçim şartlarına bakmışlar, açlık sınırının altında belirlemişler: Asgari ücret kararı yayınlandı

5 hükümet, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na bu yıl Türk-İş katılmamıştı. İşçi tarafı komisyonun yapısı başta olmak üzere çeşitli değişiklikler talep etmişti. Ancak bunların hiçbirisi gerçekleşmedi. Komisyon işçi tarafı olmadan toplandı ve karar aldı. Toplam 3 toplantı gerçekleştirildi.

Komisyonun Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında bin 101 lira olarak tespit edildi. Böylece gelecek yıl asgari ücret yıl boyunca 28 bin 75 lira olarak uygulanacak. Temmuzda ara zam yapılmazsa yılın sonuna kadar asgari ücret açlık sınırının altında kalmaya devam edecek. İşverenlere asgari ücret desteği bin 270 lira olarak uygulanacak. Karar oybirliğiyle alındı. Komisyon toplantısına 5 hükümet ve 5 işveren temsilcisi katılmıştı. 10 kişi ile toplanabilen komisyon katılanların çoğunluğu ile karar verebiliyor. Yani yeni asgari ücreti hükümet ve işveren tarafı oybirliği ile belirlemiş oldu.

Komisyonun kararında, asgari ücretin belirlenmesi sırasında işçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörlerin de değerlendirildiği belirtildi.